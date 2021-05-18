Gündem Gelinini evine dönmesi için iknaya gitti Dünürü tarafından bıçaklanarak öldürüldü
KOCAELİ

Gelinini evine dönmesi için iknaya gitti: Dünürü tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, oğlunun boşanma aşamasında olduğu eşi ile görüşmek için gelininin babasının evine giden Murat Geçer (45), dünürü Yaşar L. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Haber Merkezi DHA
Gelinini evine dönmesi için iknaya gitti: Dünürü tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kocaeli'de dünürünün bıçakla yaraladığı kişi yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak üzerinde meydana geldi. Murat Geçer, iddiaya göre, oğlu ile boşanma aşamasında olmaları nedeniyle evi terk eden gelininin babası Yaşar L.'nin evine gitti. Burada gelininin eve dönmesi için telkinde bulunan Murat Geçer ile dünürü Yaşar L. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tartıştığı dünürü tarafından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
DHA
Tartıştığı dünürü tarafından bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşar L., mutfaktan aldığı bıçakla Murat Geçer’i göğsünden bıçakladı. Yaralanan Murat Geçer, oğlu tarafından yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Yaşar L. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat Geçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kızımı öldürdüm: İzmir’de bir anne tartıştığı kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti
GÜNDEM
Kızımı öldürdüm: İzmir’de bir anne tartıştığı kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti

Ankara'da dehşet evi: Kadın doğum uzmanı eşini öldürdü onun çocuğuna işkence yaptı
GÜNDEM
Ankara'da dehşet evi: Kadın doğum uzmanı eşini öldürdü onun çocuğuna işkence yaptı

Mersin'de korkunç cinayet: Kızları uyurken eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü
GÜNDEM
Mersin'de korkunç cinayet: Kızları uyurken eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü

Kayseri’de kanlı tartışma: Baba oğlunu tüfekle vurarak öldürdü
GÜNDEM
Kayseri’de kanlı tartışma: Baba oğlunu tüfekle vurarak öldürdü
Abone Ol Google News
Göçmen akını

Göçmen akını

​Son 24 saatte yaklaşık 5 bin Faslı İspanya'ya geçti.
İsrailden yeni saldırı

İsrail'den yeni saldırı

Gazze'de konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu.
Deprem zannedipkendilerini sokağa attılar

Deprem zannedip
kendilerini sokağa attılar

​Kocaeli'de beş katlı binada çökme tehlikesi.
Durum<br>endişe verici

Durum
endişe verici

​Dünya Sağlık Örgütü'nden Filistin açıklaması.
Büyük operasyonu <br>Erdoğan duyurdu

Büyük operasyonu
Erdoğan duyurdu

​PKK'nın Suriye'deki 1 numarası öldürüldü.
Gördüklerimi anlatamam

Gördüklerimi anlatamam

Gazze'de ambulans şoförlüğü yapan İfani yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor.
Filistin'i koruma planı

Filistin'i koruma planı

​Türkiye, İran, Pakistan, Katar öncülük etsin.
Bu çığlığı duyun

Bu çığlığı duyun

'​Bizler çocuğuz, bombalardan korkuyoruz.'
İsrail savaş suçu işliyor

İsrail savaş suçu işliyor

​On binlerce kişi Filistin için tek ses.
Askeri destek verin

Askeri destek verin

​Müslüman ülkelere Filistin çağrısı.
Kanlı elleriyle tarih yazıyor

Kanlı elleriyle tarih yazıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a sert tepki.
İsrail yakında <br>UCM'de yargılanır

İsrail yakında
UCM'de yargılanır

'​Uluslararası hukuka göre Filistin bir devlettir.'
İşgal ordusu <br>durmaksızın saldırıyor

İşgal ordusu
durmaksızın saldırıyor

​Gazze'de 61'i çocuk, 212 Filistinli şehit oldu.
Guinness'e başvuru yapacaklar

Guinness'e başvuru yapacaklar

​CHP'li belediyeye karşı en uzun grev rekoru.
Hala çetelerden medet umuyorlar

Hala çetelerden medet umuyorlar

​Sedat Peker üzerinden siyaset yapan muhalefete eleştiri.
HDP'ye bakanlık vaadi

HDP'ye bakanlık vaadi

​Hangi bakanlıkların pazarlık konusu olduğu merak ediliyor.
4,6 milyar hibe

4,6 milyar hibe

​Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa destek paketini açıkladı.
PKK’nın Suriye’deki 1 numarası öldürüldü: Büyük operasyonu Erdoğan duyurdu
Gündem

PKK’nın Suriye’deki 1 numarası öldürüldü: Büyük operasyonu Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “PKK’nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilmiştir” diyerek MİT ve TSK’nın imza attığı çok önemli bir operasyonu duyurdu. Bugüne kadar askeri kanatta öldürülen en üst düzey terörist olan Sofi Nurettin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlere yapılan pek çok saldırının sorumlusuydu. Sofi Nurettin son olarak Gara’da 13 vatandaşımızın şehit edilmesi talimatını vermişti.
Hala çetelerden medet umuyorlar
Gündem

Hala çetelerden medet umuyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çete lideri Sedat Peker üzerinden siyaset yapan muhalefeti eleştirdi. Erdoğan, "En büyük üzüntümüz, ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir. Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz. " diye konuştu.
HDP’ye hangi bakanlığıvereceksiniz?
Gündem

HDP’ye hangi bakanlığı vereceksiniz?

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için HDP’den destek isteyen CHP, bunun karşılığında bakanlık vadetti. Hangi bakanlıkların pazarlık konusu olduğu merak ediliyor. CHP’li Dursun Çiçek’in, “sicili temiz” HDP’lilere 1-2 bakanlık verileceği açıklamasından sonra Gürsel Tekin, “Neden olmasın” diyerek topa girdi. AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, “Hangi bakanlıkları vermeyi düşünüyorlar, bunu da açıkça beyan etsinler. Milli Savunma mı, İçişleri mi?” diye sordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.