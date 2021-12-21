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İSTANBUL

Geminin iskele demiri düştü: Boğaz trafiği durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Anadolu Kavağı önlerinde bir tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığını bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
Geminin iskele demiri düştü: Boğaz trafiği durduruldu
Boğaz trafiği durduruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Anadolu Kavağı önlerinde bir tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığını bildirdi.

DHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında "USICHEM" isimli ayçiçeği yağı yüklü tankerin, Anadolu Kavağı önlerinde iskele demirinin düştüğü belirtildi.

BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkör ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "Boğaz trafiği askıya alındı." bilgisi verildi.

Açıklamada, tankerin 13.54 itibarıyla demir almış kılavuz kaptan nezaretinde, Kurtarma-8 ve Kurtarma-5 refakatinde güney yönlü boğaz seyrine başladığı ve Ahırkapı’ya çekileceği kaydedildi.

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