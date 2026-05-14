Genç çiftlere 350 bin liralık çeyiz desteği

Aile kurumunu güçlendirmek ve gençlerin evlilik sürecinde karşılaştığı maddi-manevi zorluklara çözüm sunmak amacıyla kurulan Çeyiz Vakfı, düzenlenen lansman programıyla tanıtıldı. Saray Koleksiyonları Müzesi’nde gerçekleştirilen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ve çok sayıda davetli katıldı. Programda, ailenin toplumsal yapıdaki stratejik önemi, genç nesillere yönelik destek mekanizmaları ve vakfın faaliyet planları paylaşıldı.





DESTEKLER GÖNÜL COĞRAFYASINA UZANACAK

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Çeyiz Vakfı’nın gençlerin yuva kurma sürecine önemli katkı sunduğunu belirterek, “Bugün iyiliği büyütecek anlamlı bir yolculuğun başlangıcı için bir aradayız. Gençlerimizin güvenli ve sağlam yuvalar kurabilmesini desteklemek büyük önem taşıyor. Çeyiz Vakfı’nın ortaya koyduğu dayanışma modeli son derece kıymetlidir” dedi. Gençlerin evlilik yolculuğunu kolaylaştıracak sosyal desteklerin artarak süreceğini ifade eden Göktaş, "Bu anlamda, vakfımızın kısa sürede 83 çifte çeyiz yardımı, 61 çiftimize karz-ı hasen desteği sağlaması memnuniyet vericidir. Ayrıca, Pakistan'da yetimhanede büyüyen genç çiftlere destek olması, Gazze'de evlilik hazırlığındaki gençler için çalışmalar yürütmesi, bu iyilik halkasının ne kadar geniş bir gönül coğrafyasına ulaştığını göstermektedir" şeklinde konuştu.





AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERİLECEK

Lansman programında konuşan Çeyiz Vakfı Genel Başkanı Mahmut Karasakız, gençlerin evlilik yolunda en büyük engellerden birinin ekonomik zorluklar olduğunu belirterek, “Gençlerimiz evlenmek istiyor ancak maddi yükler nedeniyle bu kararlarını sürekli erteliyor. Biz de karz-ı hasen modeliyle faizsiz destek sunarak onların yuva kurmalarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi. Vakfın sunduğu faizsiz destek kapsamında evlenecek çiftlere 12 ay taksitle 350 bin liraya kadar maddi destek verileceğini açıklayan Karasakız, başvuracak çiftlerin 18-35 yaş arasında olması, ilk evliliklerini yapmaları ve resmi nikâh tarihinden en fazla 3 ay önce başvurmaları gerektiğini ifade etti. Karasakız, “Evlilik bir yolculuktur. Bu yolculukta sevgi kadar anlayışa, heyecan kadar sabra, hayaller kadar sorumluluğa ihtiyaç vardır. Bizler, gençlerimizin bu yolculuğa daha sağlam adımlarla başlamalarını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü başlayan evlilikler, güçlü aileleri; güçlü bir toplumu inşa eder” dedi. Çeyiz Vakfı, genç çiftlere faizsiz maddi destek, çeyiz yardımı, aile danışmanlığı ve evlilik öncesi eğitim hizmetlerinin yanı sıra gelinlik ve kınalık desteği gibi ayni yardımlar da sağlayacak.





İSTANBUL’UN İLK ‘NEFES’ DURAĞI

İstanbul’da engelli bireyler ve ailelerine destek sağlayacak önemli bir sosyal hizmet modeli hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Nefes Merkezi" açılış programına katıldı. Açılışın ardından merkezde incelemelerde bulunan Göktaş, Engelliler Haftası içerisinde olduklarını, engellilere yönelik pek çok hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi. Göktaş, evde bakım yardımı alan, yatağa bağımlı hastası olan, otizmli çocuğu olan ailelerden geçici dönemlerde çocuklarını bırakabilecekleri yatılı kuruluş talebi aldıklarını vurgulayarak, "Nefes Merkezimizle de ailelerimizin özellikle belli ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmelerinin önüne geçilmesi için çocuklarımızı 30 güne kadar yatılı olarak bırakabilecekleri hem de atölye faaliyetleri gerçek-leştirebilecekleri çok güzel bir merkezi hayata geçirmiş olduk. Şu anda talepleri almaya başladık" bilgisini paylaştı.



