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MANİSA

Genç Yunusemre’de dev projelere devam: Millet çarşısı müjdesi

Son Büyükşehir Yasası ile 6 yıl önce kurulan Yunusemre Belediyesi, hizmetleri ve vizyon projeleri ile dikkat çekiyor. Kentin kurucu belediye başkanı olarak 2. dönemde vatandaşın teveccühüyle yeniden seçilen Mehmet Çerçi, mega projelerine yeni dönemde de devam edeceğini dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

Manisa’nın Yunusemre Belediyesi genç olmasına rağmen önemli projeler geliştirerek başarı çıtasını her geçen gün yükseltiyor. Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi, kentin kültür turizmine katkı sağlayacak Yunus Emre Kültür Parkı, içerisinde modern bir pazaryerini de barındıran Yunus Emre Millet Çarşısı, Yuntdağı’nda vatandaşların doğayla buluştuğu Ortaköy Mesire alanı gibi önemli projeleri uygulamaya koyduklarını söyledi. “Okul Bahçeleri Spor Alanlarına Dönüşüyor” ve “1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor” gibi projelerin Türkiye’ye örnek gösterildiğini söyleyen Başkan Çerçi, “Gelecek nesiller için çalışıyoruz. Manisa’nın en büyük ilçesi olan Yunusemre’ye dev projeler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Mehmet Çerçi

TOPLU KONUT PROJESİ

5 bin 500 konuttan oluşan proje ile bölgede bir kaç yıl içerisinde 25 bin nüfusun yaşayacağı bir şehir kurulacak. Bir milyon 550 bin metrekare alan üzerine kurulan Akgedik Yunuskent’te tüm etaplar tamamlandığında 5 bin 500 konut, 21 eğitim kurumu, 2 sağlık kurumu, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 çocuk oyun parkı, 5 ticaret merkezi, 7 kent meydanı ve pek çok yatırım hayat bulacak.

MİLLET ÇARŞISI

Millet çarşısı

Manisa’nın kangren haline gelen pazar yeri sorunu, Yunusemre Belediyesi ile aşıldı. İçerisinde 2 katlı modern pazaryerinin de yer aldığı kompleks proje, 30 bin metre karelik kapalı alana sahip. Proje içerisinde pazaryerinin yanı sıra işyerleri, kentin en büyük konferans salonu, gençlik ve eğitim merkezi, kafeterya, atölyeler, sergi salonu, cami, fuaye, etkinlik salonu, bebek bakım ve emzirme odaları, kapalı ve açık otoparklar yer alıyor.

KÜLTÜR PARKI

Spil Dağı’nın eteklerinde doğayla iç içe, kentin kültür turizmine değer katacak proje, 10 bin metrekare alan üzerine kurulu. İçerisinde Klasik Türk İslam Sanatları Atölyesi, Anadolu Müzesi, İrfan Meclisi, Misafirhane, kafeterya, çocuk oyun parkı, spor alanları ve seyir terasları yer alıyor.

ORTAKÖY MESİRE ALANI

  • Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı’nda vatandaşların sevdikleriyle vakit geçirebilecekleri, içerisinde her şey düşünülmüş bir mesire alanı oluşturdu. Ahşap iskeleye ve ahşap köprüye sahip biyolojik gölet, yanlarında mangal şömineleri konuşlandırılmış 110 piknik masası, oturma alanları, yürüyüş yolu, şelale ve restoran yer alan Ortaköy Mesire Alanı’nı Manisalılar çok seviyor.

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