Gençler istedi Bakan Kurum Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a salonda çok sayıda gencin bulunduğunu ifade etti. Gençlere “Durmak yok! Yola devam” mesajı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gençler, sizin gibi o da bir başka genç kardeşim, arkadaşım olan Murat Bey ile birlikte, bu genç kadro ile beraber inşallah 14 Mayıs’ta Anadolu Yakası’ndan 1’inci Bölge’de farklı bir ses getireceğine inanıyorum. Bunun için de sizlerden söz almak istiyorum; buna hazır mıyız? Bu gençlerle birlikte inşallah sizin Pendik’teki liderliğiniz çok farklı bir neticeyi de getirecektir. Fakat rehavete kapılamayız, işi hafife alamayız. İşi çok sağlam tutacağız ve İstanbul 1. Bölge’nin önemli bir ilçesi olan Pendik’in, Kadıköy’ü inşallah geride bırakması lazım.” ifadelerini kullandı.

'İşte başkan, işte teşkilat'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1’inci Bölge, Milletvekili Adayı Murat Kurum, seçim bölgesinde yer alan İstanbul’un Pendik ilçesinde bir dizi etkinlik ve toplantıya katıldıktan sonra “X,Y,Z Değil, TEKNOFEST Kuşağı, İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" programında gençlerle buluştu. Bakan Kurum, TEKNOFEST gençliğinin yanına Türkiye’nin otomobili TOGG ile geldi. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kurum, “İşte Başkan, işte teşkilat” tezahüratlarıyla konuşmasına başladı.

'Farklı bir ses getireceğine inanıyorum'

Gençlerin büyük coşkuyla “Reis’i ara” isteklerine kayıtsız kalamayan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak gençlerle buluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere “Durmak yok! Yola devam” diye seslenerek, “Sevgili gençler… Ben Pendik’e inanıyorum. Pendik’in sandıklarda inşallah 14 Mayıs’ta neler yapacaklarını görür gibiyim. Fakat tabi durmayacağız, daha fazla çalışacağız ve inşallah sandıkları da patlatacağız. Ben, kadın kollarına ve gençlere özellikle sesleniyorum; ‘Durmak yok! Yola devam’ diyorum. Bizim bu sloganımız malum, ilk günden bugüne devam eden bir slogandır ve bugüne kadar gençlerimiz bundan hiçbir zaman taviz vermediler. Şimdi de taviz vermeyeceklerine inanıyorum. Gençler, sizin gibi o da bir başka genç kardeşim, arkadaşım olan Murat Bey ile birlikte, bu genç kadro ile beraber inşallah 14 Mayıs’ta Anadolu Yakası’ndan 1’inci Bölge’de farklı bir ses getireceğine inanıyorum. Bunun için de sizlerden söz almak istiyorum; buna hazır mıyız?” ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımız her zaman gençlerimizin sesine kulak verdi'

Bakan Kurum, kendisini büyük bir coşkuyla karşılan gençlere hitap ederek, “Allah hepinizden razı olsun. Böyle gençlik olduğu sürece, böyle kardeşlerimiz olduğu sürece bizi kimse yıkamaz. Bizi kimse yolumuzdan ayırt edemez, yolumuzdan ayıramaz. 21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman gençlerimizin sesine kulak verdi. Onlar ne istediyse, gençlerimiz neyi hayal ettiyse hep o hayalin peşinden koştuk. Amacımız, hedefimiz hep sizlere daha iyi bir gelecek sunmaktı. Bu geleceğin peşinden koştuk. Rüyalarımızı, hayallerimizi bir bir gerçeğe dönüştürdük. İşte 21 yıldır ülkemizde gençlerimiz için, vatandaşlarımız için her hizmeti yaptık, hizmet siyaseti yaptık, eser siyaseti yaptık ve hep eserlerin peşinden koştuk. İnşallah 14 Mayıs’ta da Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak. Ve Türkiye Yüzyılı’nda gençlerimiz söz sahibi değil, hak sahibi olacaklar. Gençliğin İstanbul’unu hep birlikte hayal ediyoruz. Ve Gençliğin İstanbul’unu inşallah hep birlikte inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Gençleri kıramadı

Kurum programda gençlerin yoğun ısrarı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere inandığını söyleyerek 14 Mayıs seçimlerinde Pendik'in yoğun desteğini alacaklarına inandığını belirtti.



