​Gençlere göre spor politikası

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ajandası netleşiyor. Bu çerçevede terörle askeri mücadelenin yanına eklenen spor faaliyet ve organizasyonlarının devamına büyük önem verilecek. Terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Muş, Ağrı ve Van'da, bisiklet, badminton, basketbol ve voleybol branşlarında günübirlik spor alanları kurulmuş ve sporun birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı gücü kullanılarak “Kardeşlik ve Spor Turnuvaları” düzenlenmişti.

TURNUVALARA DEVAM

Olumlu geri dönüşler de dikkate alınarak uygulamaya devam kararı alındı. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek “Kardeşlik ve Spor Turnuvaları Projesi” kapsamında Van, Hakkari, Bitlis, Erzincan, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Şırnak’ta badminton, basketbol, voleybol, masa tenisi, matrak ve bisiklet branşlarında etkinlikler planlanıyor.

SPORA CAZİBE DESTEĞİ

Dünyada Türkiye'nin sporda cazibe merkezi olmasını sağlayacak projeler de desteklenecek. Uluslararası organizasyonlara Türkiye’nin ev sahipliği yapması için önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de çaba harcanacak.

SAHALAR ŞİDDETTEN ARINACAK

Bakan Kasapoğlu’nın ajandasındaki konulardan biri de sporda şiddetin önlenmesi. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da değişiklik için çalışmalar ise sürüyor. Değişiklik ile sahaların, tribünlerin şiddetten arındırılması amaçlanıyor. Bağımlılıkla mücadele programları da devam edecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı'nın yürüttüğü Şampiyonların İzinde Projesi, ile farklı branşlardan sporcuları gençlerle buluşturma projesi devam edecek.

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