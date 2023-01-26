Gençlere ‘yönümüz’ sizle: Gençlere 68 maddelik broşür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimler için 14 Mayıs’ı işaret etmesiyle AK Parti gayri resmi seçim çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. "İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye" kampanyasını başlatan AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, bu kez seçimde ilk kez oy kullanacak ve seçmenin yüzde 12’sini oluşturan 6 milyon genç için broşür hazırladı.





ADAYLIKTAN PASAPORT DESTEĞİNE





Geçen 20 yılda gençlere yönelik icraatların 68 maddede özetlendiği broşürde seçme ve seçilme yaşında yapılan değişiklikler vurgulandı. Seçilme yaşının 18’e indiği 2018 genel seçimlerinde AK Parti aday listelerinde 30 yaş altı 73 genç milletvekili adayına yer verildiği hatırlatıldı.





Gençlerin eğitimden spora, sağlıktan giyime her anlamdaki problemlerinin çözümü içinde adımlar atıldığı belirtilerek 8 bin gençlik projesine destek verildiği bu kapsamda 171 bin gence katılımı ve toplamda 3.09 milyar TL hibe sağlandığı dikkat çekildi. Eğitime ayrılan bütçenin 20 yılda 10 milyar TL’den 300 milyar TL’ye yükseldiği kaydedildi. 2002 yılında 76 olan üniversite sayısının 2022’de 209’a çıktığı belirtildi.



