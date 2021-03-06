Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıkladı: Hesaplara yatırılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Mart, 6 olanlar 9 Mart, 8 olanlar ise 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.
Mart ayı burs ve kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırmaya başladık.
Sağlıklı günlerde harcayın.
Mart ayı burs ve kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırmaya başladık.