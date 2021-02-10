Gerici muhalefet iş başında: Aslı Aydıntaşbaş Milli Uzay Programı'nı eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam düzenlenen büyük programla Türkiye'nin 10 Yıllık Uzay Programını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları toplumun büyük kesiminde büyük beğeni topladı.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uzay Ajansı tarafından hazırlanan programda Türkiye'nin uzaydaki hedeflerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik edildiğini belirtti.
Türkiye'nin çıktığı bu önemli yolculuğu beğenmeyenler de oldu. Her zamanki gibi muhalif isimler sırf muhalif olmak için garip eleştiriler de bulundu. Onlardan biri de gazeteci Aslı Aydıntaşbaş.
Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir uzay yolculuğu eksikti..." ifadelerini kullandı.