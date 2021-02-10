Gündem Gerici muhalefet iş başında Aslı Aydıntaşbaş Milli Uzay Programını eleştirdi
POLİTİKA

Gerici muhalefet iş başında: Aslı Aydıntaşbaş Milli Uzay Programı'nı eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı heykel severleri rahatsız etti. Aslı Aydıntaşbaş sosyal medya hesabından programı eleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Uzay Programı Aslı Aydıntaşbaş'ı rahatsız etti.
Milli Uzay Programı Aslı Aydıntaşbaş'ı rahatsız etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam düzenlenen büyük programla Türkiye'nin 10 Yıllık Uzay Programını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamaları toplumun büyük kesiminde büyük beğeni topladı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Uzay Ajansı tarafından hazırlanan programda Türkiye'nin uzaydaki hedeflerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye adına tarihi bir dönüm noktasına şahitlik edildiğini belirtti.

Türkiye'nin çıktığı bu önemli yolculuğu beğenmeyenler de oldu. Her zamanki gibi muhalif isimler sırf muhalif olmak için garip eleştiriler de bulundu. Onlardan biri de gazeteci Aslı Aydıntaşbaş.

Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir uzay yolculuğu eksikti..." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin uzay programı başladı: 2023’te Ay’a gidiyoruz
TEKNOLOJİ
Türkiye’nin uzay programı başladı: 2023’te Ay’a gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama: Uzaya Türk vatandaşı göndereceğiz
OYNAT 02:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama: Uzaya Türk vatandaşı göndereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile açıklayan Erdoğan, 'Onuncu ve son hedefimiz. Bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda hala bu hayalini sürdürenler var. Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi turistik bir gezi olarak değil gelecek nesillere yol gösterecek bilim misyonu olarak tasarlıyoruz. Uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişiyi gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayıp uzaya göndereceğiz. Bu sayede bilimsel deney yapma imkanına kavuşacağız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi açıkladı
OYNAT 02:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi açıklayan Erdoğan, 'Türkiye'deki uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki, gökyüzüne bak Ay'ı gör. En önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyanın gözü üzerimizde, neden saldırıyorlar? Çünkü Çılgın Türkler geliyor
OYNAT 01:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyanın gözü üzerimizde, neden saldırıyorlar? Çünkü Çılgın Türkler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, 'Tüm dünyanın gözü üzerimizde. Niye bu kadar saldırıyorlar? Çılgın Türkler geliyor diyorlar. İnsanlığın bir kısmının değil, tamamının barışa ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz' dedi.
Abone Ol Google News
Gözler bugün açıklanacak müjdede

Gözler bugün açıklanacak müjdede

​Milyonları sevindirecek müjde ne olacak? İşte tahminler...
Türkiyenin yararınaolan ne varsa düşmanlar

Türkiye'nin yararına
olan ne varsa düşmanlar

​Milli Uzay Programı Aslı Aydıntaşbaş'ı rahatsız etti.
Kar kış onları durdurmuyor

Kar kış onları durdurmuyor

MSB, zorlu kış şartlarında görev yapan askerleri paylaştı.
Öyleyse<br>kayıtları açıkla

Öyleyse
kayıtları açıkla

Darbe girişiminden bir gün önce Pentagon'da olmak normalmiş.
Fransa imama<br>dava açtı

Fransa imama
dava açtı

​'Erdoğan Macron'dan daha başarılı' diyemezsin.
İşte finansörler

İşte finansörler

LGBT'li örgütlere fon sağlama konusunda birbiriyle yarışıyorlar.
S-400’e Girit modeli

S-400’e Girit modeli

​İhtiyaç halinde aktif edilecek.
AB Çin aşısına yöneldi

AB Çin aşısına yöneldi

​Tedarikte yaşanan sorunlar ön yargıyı kırdı.
Okulu böyle tanıttılar

Okulu böyle tanıttılar

Boğaziçi, ABD için yararlı kurum.
Hedefi küskünler

Hedefi küskünler

İnce, CHP'den 10 vekille temasta.
Fenerbahçe kupaya veda etti

Fenerbahçe kupaya veda etti

​Sarı lacivertliler derbinin ardından kupada da mağlup oldu.
Eleştirilerin odağında 'Bulut' var

Eleştirilerin odağında 'Bulut' var

Kupaya veda eden Fenerbahçe'de Erol Bulut tepki çekti.
Ortadan kaybolmuştu

Ortadan kaybolmuştu

​Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı çözüldü.
Hedefimiz 2023'te Ay'a gitmek

Hedefimiz 2023'te Ay'a gitmek

Milli Uzay Programı'nın yol haritası belli oldu.
Konya'da<br>deprem oldu

Konya'da
deprem oldu

​Merkez üssü Tuzlukçu ilçesi...
Vaka sayılarında<br>artış sürüyor

Vaka sayılarında
artış sürüyor

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Pandemiye rağmen yüzde 22 büyüdü

Pandemiye rağmen yüzde 22 büyüdü

​TMSF'nin yönettiği Erciyes Anadolu Holding'ten büyük başarı.
Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti: Başakşehir yarı finale yükseldi
Spor

Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti: Başakşehir yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında evinde uzatmalarda Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kupaya veda etti. Müsabakanın 42. dakikasında Junior Fernandes ile 1-0 öne geçen turuncu-lacivertlilere 72. dakikada cevap Enner Valencia’dan geldi. 90 dakika 1-1’lik skorla tamamlanırken maç uzatmalara gitti. Uzatmanın ilk devresinde 96. dakikada Gulbrandsen ile skoru 2-1’e getirirken maçın geri kalan dakikaları bu skorla tamamlandı ve Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdırırken, sarı-lacivertli ekip kupaya çeyrek finalde veda etti.
Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı çözüldü
Teknoloji

Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı çözüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki tarlaya kimler tarafından hangi amaçla dikildiği ve nasıl ortadan kaldırıldığı belirlenemeyen metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle yazılan "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesini tanıtım toplantısında kullandı. Konuşması sırasında bu sözleri sarf ettiği anda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki ekrana, sırrı çözülemeyen monolitin görüntüsü yansıtıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut'un tercihlerine tepki gösteriyor
Spor

Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut'un tercihlerine tepki gösteriyor

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası maçında Başakşehir'e karşı gösterdiği performans eleştiri aldı. Sarı lacivertli taraftarlar takımın performansı ve tercih edilen takımla ilgili olarak teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.