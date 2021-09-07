Gündem Gezi olaylarının baş aktörüydü Levent Üzümcüye İBB sahip çıktı
POLİTİKA

Gezi olaylarının baş aktörüydü: Levent Üzümcü'ye İBB sahip çıktı

Gezi olayları sırasında yaptığı provokasyonlarla halkı sokağa davet eden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her fırsatta kin kusan, hükümete karşı her eylemde en ön sırada yer alan tiyatrocu Levent Üzümcü'ye İstanbul Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Gezi olaylarında şiddeti körükleyen tavrı nedeniyle Şehir Tiyatroları'ndan kovulan Üzümcü, yeniden kadroya alındı.

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Gezi olaylarının baş aktörüydü: Levent Üzümcüye İBB sahip çıktı
Levent Üzümcü

2013 yılında ortalığı savaş alanına çeviren Gezi olaylarına destek veren isimlerin başında yer alan Levent Üzümcü, Twitter'dan yaptığı provokatif paylaşımlarla da gündemden düşmedi. Üzümcü, 2015 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki görevinden alındı.

  • Daha sonra Şişli Belediyesi'nde CHP'den Meclis üyesi seçilerek maaşa bağlanan Üzümcü'ye bu kez de Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den af çıktı.

Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanıyla alay konusu olan Levent Üzümcü'den hadsiz çıkış: Kendisini eleştirenlere 'çomar' dedi
GÜNDEM
Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanıyla alay konusu olan Levent Üzümcü'den hadsiz çıkış: Kendisini eleştirenlere 'çomar' dedi

Sosyal medyadan duyurdu

İBB, Üzümcü'ye İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki oyunlarda tekrar görev verdi. Üzümcü göreve geldiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Erdoğan'a kin kusmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki nefret söylemleriyle de tanınan Levent Üzümcü, bir gazeteye verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Hep söylüyorum; ne ben onun cumhuruyum ne o benim başkanım"

Ölen imamla dalga geçmişti

Provokatif söylemleriyle bilinen Üzümcü, ağacın altında kalarak hayatını kaybeden imam Ramazan Akbaş'ın ölümüyle açık açık dalga geçerek, "Ah be Ramazan. Bir imam kolay mı yetişiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Levent Üzümcü ölen imam ile dalga geçti
HAYAT
Levent Üzümcü ölen imam ile dalga geçti

Levent Üzümcü CHP'den aday oldu
HAYAT
Levent Üzümcü CHP'den aday oldu

Levent Üzümcü Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ifade verdi
HAYAT
Levent Üzümcü Cumhurbaşkanına hakaret suçundan ifade verdi

Levent Üzümcü adeta nefret kustu
HAYAT
Levent Üzümcü adeta nefret kustu

Levent Üzümcü'nün Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanı alay konusu oldu
GÜNDEM
Levent Üzümcü'nün Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanı alay konusu oldu

Levent Üzümcü'nün Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanı alay konusu oldu
OYNAT 02:01
Levent Üzümcü'nün Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanı alay konusu oldu
CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski oyuncu Levent Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tünelle dalga geçmek isterken rezil oldu. Tünelden geçerken video çekerek trafiğin güvenliğini de tehlikeye atan Üzümcü, 'Size bunu göstermek istiyorum. Bu tünel, Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Dünyada ilk ve tek. Açık havaya yapılmış olan, herhangi bir dağ oyulmadan yapılmış ilk tünel bu' diyerek dalga geçti. Ancak tünelin üstüne bir pist yapılacağından habersiz olan Üzümcü, sosyal medyada alay konusu oldu.
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