Gezi Parkı davasında sekiz sanığa yurt dışına çıkış yasağı

Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı inşaatında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev ulaşım projelerini birer birer hayata geçirdiklerini söyledi. Karaismailoğlu, "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattını yıl sonunda açmayı planlıyoruz" dedi.