Gezi Parkı davasında sekiz sanığa yurt dışına çıkış yasağı

İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Detaylar geliyor...
İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan Gezi Parkı olaylarına ilişkin İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptında 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Detaylar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.