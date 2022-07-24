Gıda krizi aşılıyor sıra barışta: İstanbul'da önemli bir başarıya imza attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu. Erdoğan’ın gündeminde İstanbul’da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması vardı. Koridor ile gıda krizinin önüne geçileceğine vurgu yapan Erdoğan, “Gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız” dedi. Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomatik atımlara da vurgu yapan Erdoğan, “Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız” mesajını verdi. Ekonomiye yönelik mesajlar da veren Erdoğan, “Asgari ücretteki tabloyu yıl sonunda yeniden değerlendirip gerekeni yapacağız. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi.

BOCALADIKLARINI GÖRÜYORUZ

Dünyanın son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntılarından birini yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, koronavirüs salgınıyla başlayan krizin, Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren çatışmalarla daha da derinleştiğini belirtti. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyonun, insanlığın öncelikli meselelerinden biri haline geldiğini ifade eden Erdoğan, “Bugün Amerika’dan Almanya’ya gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyonun yanı sıra sağlık, enerji, gıda ve istihdam gibi sorunlarla boğuşuyor. Bu ülkelerin hemen hepsinde enflasyon oranları, son 40-50 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bize senelerdir örnek gösterilen devletlerin küresel tehditler karşısında nasıl bocaladıklarını, rüzgarın önündeki yaprak misali nasıl sağa sola savrulduklarını hep beraber görüyoruz” dedi.

İSTANBUL’DA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTIK

Ekonomiyle beraber dış politika ve diplomaside de Türkiye’nin ağırlığının günden güne arttığını söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “ İstanbul’da bu noktada önemli bir başarıya imza attık. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın, Karadeniz üzerinden ihracını temin edecek anlaşmanın imza törenini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in de katılımıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız. Rusya ve Ukrayna arasında barış tesis edilene kadar diplomatik çabalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Liderler dahil her seviyede yaptığımız görüşme ve temasların müjdeli haberlerini çok uzak olmayan bir zamanda almayı ümit ediyoruz.

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HOKKABAZLIKLA SİYASET YAPMAYI BIRAKIN

Kayseri’den siyaset adı altında bozgunculuk yapan içimizdeki gafillere sesleniyorum, yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Fil dişi kulelerden ahkam kesmek yerine Ankara’nın dışına çıkın, işçinin, esnafın, iş adamının arasına karışın. İşte Elazığ’da karıştınız, emekli memur hanım cevaplarını verdi. Ne dedi? ‘Bak, ben elimdeki torbayla evime gidiyorum, ben halimden memnunum. Siz içeriye cevap yetiştireceğinize dışarıya cevap yetiştirin.’ dedi. Mesela gelin Kayseri’ye, Türkiye’nin son 20 yılda nereden nereye ulaştığını, sanayisinin hangi seviyelere çıktığını görün.”

Aday da belli seçim tarihi de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha sonra, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı’nın temel atma törenine katıldı. 142 kilometre uzunluğundaki hattın tamamlanmasıyla birlikte 7 saattik Ankara-Kayseri yolu 2 saate düşecek. Açılış töreninde mesajlar veren Erdoğan şunları kaydetti: “Türkiye’yi hızlı tren konforuyla biz tanıştırdık. Yerköy-Kayseri hattı 142 km uzunluğa sahiptir. Kardeşlerim bunları ana muhalefetin başındaki Bay Kemal yapabilir mi? Yavru muhalefet yapabilir mi? Proje tamamlandığında Kayseri-Ankara arası 2 saate düşecek. Hala adaylarını açıklamadılar. Bay Kemal, Cumhur İttifakı’nın seçimler için adayı da belli. Seçim tarihi de belli. Millet İttifakı kendine güvenseydi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi.”

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Asgari ücret tekrar değerlendirilecek

İhracatla beraber istihdamda da önemli bir ivme yakaladıklarını aktaran Erdoğan, tarımda açıkladıkları yüksek alım fiyatları ve desteklerle üreticilerin, çiftçinin yanında olduklarını gösterdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu: “Sabit ücretlilerin refah kayıplarını telafi etmek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. Ocak ayında emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 gibi tarihi bir artışa gitmiştik.Gelişmeleri göz önünde tutarak temmuz ayında memur ve emekli maaşları ile asgari ücreti yeniden düzenledik. Yılbaşında inşallah bu tabloyu tekrar değerlendirecek, gerekeni yine yapacağız.”