Giden dönmüyor: Bodrum'un nüfusu 600 bine yaklaştı, ev fiyatları iki katına çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinin nüfusu salgında gelip dönmeyenlerin sayısı ile gittikçe artıyor.

Yazlıkçılar evlerine dönmeyi erteleyince ilçenin nüfusu 600 bine yaklaştı. Kış nüfusunun 170 bin olduğu ilçe, bu artışla 45 ilin nüfusun geride bıraktı. Kalabalık nüfusa hizmet veren esnaf ise halinden memnun.

KIŞ NÜFUSU 170 BİNDİ

Kış nüfusu 170 bin olan ilçede nüfustaki artış, trafik yoğunluğu ve alt yapı sorunları başta olmak üzere pek çok sıkıntıyı da beraberinde getirdi.

45 İLİ GEÇTİ

Tatilcilerin evlerine dönmeyince Bodrum, 45 ilin nüfusunu geride bıraktı. Tatilciler, pandemiden etkilenmemek için mümkün olduğu kadar uzun bir süre Bodrum'da kalmayı planlıyor. Yerli ve yabancı tatilciler Bodrum'da hayatlarından memnun...

KIŞIN DA DÜKKANLARI AÇACAĞIZ

Bodrum'da restoran işletmeciliği yapan, Osman Şirin, "Pandemi nedeniyle yazlıkçılar tatillerini, geçmiş yılara göre uzatınca bu durum esnafa yaradı. Geçen seneye göre çok daha iyi işler yapıyoruz. Bunun birkaç ay daha süreceğini düşünüyoruz. Böyle giderse kışın da dükkanlarımızı açacağız. Evlerine dönmeyen tatilciler, Bodrum ekonomisine ciddi katkı sağlıyor."

BÜYÜK TALEP VAR

Kafe-restoran işletmecisi Adnan Şen ise, " Bodrum'a büyük talep var, daha da artarak devam ediyor. Bodrum'da alan çok genişledi çok büyük hizmet istiyor, bakım istiyor. Pandemi döneminde en azından burada kalırlarken Bodrum'a ufak da olsa katkıları olur. Böylelikle bütçeden alacağı pay artacak olan Bodrum'da hizmet kalitesi de biraz olsun artar diye düşünüyorum" dedi.

REKLAM

EV FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKTI

Pahalılığı ile meşhur olan Bodrum'da gösterilen rağbet nedeniyle ev fiyatları da arttı. Büyükşehirlerden kaçan vatandaşlar ilçede ev bulmakta zorlanıyor. 75 metrekare bir evin kirası 2 bin liralara yükselirken, aynı ev 800 bin liradan satışa çıkarılıyor.

YÜKSEK KİRALAR MEMURLARI KAÇIRDI

Kırsal bölgelerde ev bulamayan memur kesimi kiraların yüksek olması nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşüyor. Birçok memur ilçeden tayin istiyor.

KİRALAR DUDAK UÇUKLATIYOR

75 metrekarenin üzerindeki evlerin kira fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Havuzlu bahçeli 100 metrekarelik bir evin kirası 10 bin liradan başlıyor. Eğer dayalı döşeli ful eşyalı bir ev kiralamak isteyenler için bu fiyat 2 katına çıkıyor. Bodrum’daki ev kiraları 2 bin liradan başlayıp 60 bin liraya kadar yükseliyor. Sezonluk ev kiralamak isteyenler ise bu fiyatların 2 katını ödüyor.

YILLIK PEŞİN İSTENİYOR

Tek sorun kiraların yüksek olması değil. Ev sahipleri yıllık, 6 aylık peşin birde depozito istiyor, eğer emlakçıdan ev bulduysa bir de 1 kira bedeli de emlakçıya ödüyor. 6 aylık peşin depozito ve emlakçı komisyonu ile birlikte Bodrum’da bir evi kiralamak için en az 20 bin lira ödemesi gerekiyor.



