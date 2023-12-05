GİK toplantısından çıkan ittifak kararı sonrası İYİ Parti'de peş peşe istifalar

İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı Aslı Duru, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Duru, açıklamasında, "Üyesi olduğum İYİ Parti’den gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim" ifadelerini kullanarak ekran görüntüsü paylaştı.
Dün İYİ Parti Genel İdare Kurulu'ndan yerel seçimde CHP ile iş birliğine ret kararı çıkmıştı.
Son olarak, İYİ Parti Adıyaman Kurucular Kurulu üyesi olan Mithat Solgun ve İYİ Parti eski Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın partiden istifa etti.
- CNNTÜRK ve FBTV’nin eski muhabiri ve spikeri olan Aslı Duru, Rumeli Türkleri Vakfı Üyesi ve İYİ Parti İstanbul Medya Başkanı olarak görev yapıyordu.