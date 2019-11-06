Gündem Girdikleri bahçeden 30 bin TL değerinde 10 bin avokado çaldılar
ANTALYA

Antalya haberleri: Girdikleri bahçeden 30 bin TL değerinde 10 bin avokado çaldılar!

Girdikleri bahçeden 30 bin TL değerinde 10 bin avokado çaldılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir bahçeden toplamda piyasa değeri 30 bin TL olan yaklaşık 10 bin adet avokado çaldığı iddia edilen 3 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
Ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Demirtaş Mahallesi’nde kendisine ait bahçeden farklı tarihlerde yaklaşık 10 bin adet avokado hırsızlığı yapıldığını fark eden Ayşe S. durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Demirtaş Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltına alınan S.G., TB. ve S. G. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalınan avokadolar ele geçirildi

Ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelilerinin S. G.(18), T. B. (22) ve S. G. (19) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri düzenlediği operasyonda adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

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Çalınan toplamda piyasa değeri 30 bin TL olan yaklaşık 10 bin adet avokado ise jandarma tarafından ele geçirildi. Gözaltına alınan S.G., TB. ve S. G. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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