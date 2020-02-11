Gündem Gizemli hayırsever Çorumda ortaya çıktı Bu kez 30 bin liralık borcu kapattı
ÇORUM

​Gizemli hayırsever Çorum'da ortaya çıktı: Bu kez 30 bin liralık borcu kapattı - Çorum haberleri

Gizemli hayırsever Çorum'da ortaya çıktı: Bu kez 30 bin liralık borcu kapattı

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde mahallelinin bakkallara olan borcunu ödeyen gizemli hayırsever, bu kez Çorum’un Sungurlu ilçesinde ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi.
Kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde mahallelinin bakkallara olan borcunu ödeyen gizemli hayırsever Sungurlu’da birden fazla bakkala giderek 80 kişinin 30 bin liralık borcunu ödedi.

İlçede kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca sevinçten havaya uçtu.

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Sungurlu'da kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi.

Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini söyleyerek, "2019 yılından borcu olanlar vardı. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bu duruma çok sevindiler. Allah razı olsun dediler. İnşallah bu iş öncü olur da böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır" şeklinde konuştu.

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Sungurlu'da kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi.

Mahalle sakinleri ise, "Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor" diye konuştu.

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