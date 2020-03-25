Gündem Gizli hayırsever bu kez de Çorumda ortaya çıktı 20 kişinin 11 bin 500 liralık borcunu ödedi
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Çorum haberleri: 'Gizli hayırsever' bakkalın veresiye defterini satın aldı

'Gizli hayırsever' bu kez de Çorum'da ortaya çıktı: 20 kişinin 11 bin 500 liralık borcunu ödedi

Çorum'da bir hayırsever, mahalle bakkalına ödeme yapamayan 20 kişinin kişinin borcunu kapattı. Bakkal Mehmet Türkmen, "Bakkala gelip, 'borcunu ödeyemenlerin listesini çıkar ben ödeyeceğim' dedi. Ben önce şaka sandım ama 11 bin 500 lira ödedi, gitti" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakkal Mehmet Türkmen
Bakkal Mehmet Türkmen

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, Bahçelievler Mahallesi, Dumlupınar 7. Caddede Mehmet Türkmen'in işlettiği bakkala gelerek veresiye defterinde kayıtlı borcun ne kadar olduğu sordu.

Bakkalın 11 bin 500 lira civarında alacağı olduğunu belirtmesi üzerine hayırsever, tamamını ödeyeceğini söyledi.

Türkmen'e 11 bin 500 lira verip borcu olanların isimlerinin yazılı olduğu sayfaları alan hayırsever, daha sonra dükkandan ayrıldı. Mahalleyi de dolaşan hayırseverin, bazı ihtiyaç sahibi vatandaşlara para yardımında bulunduğu belirtildi.

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"Önce şaka sandım ama 11 bin 500 TL ödedi, gitti"

Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır esnaf olduğunu ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Hayırseverin, 20'ye yakın kişinin borcunu ödediğini vurgulayan Türkmen, şunları dile getirdi:

  • "Dükkana gelerek, 'Borcunu ödeyemenlerin listesini çıkar ben ödeyeceğim' dedi. Ben önce şaka sandım ama 11 bin 500 lira ödedi, gitti. Ben daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadım, görmedim de. Belki de Hızır. Allah razı olsun, helal olsun."

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Borcu ödenen vatandaşlara durumu anlattığını ifade eden Türkmen, "Çok dua edenler var. Öyle insanlar varmış ülkemizde, ne güzel. Benden başka yerlere de gitmiş sanırım" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evinde kaldığını anımsatan Türkmen, "Koronavirüsten dolayı işlerim düşmüştü. Bu para ilaç gibi oldu. Borcum olan yerlere de borcumu ödedim." ifadelerini kullandı.

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