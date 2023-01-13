Gizli ortak HDP'den altılı masaya salvo: Şamar oğlanı değiliz

Kriz üzerine kriz yaşayan ve seçimlere az bir süre kalmış olmasına rağmen halen bir Cumhurbaşkanı adayı çıkaramamış olan altılı masada 'gizli ortak' olarak belirtilen HDP adeta kazan kaldırdı.

CHP tarafından benimsenen ancak İYİ Parti'nin ortaklığını reddettiği HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisi tarafından Şişli'deki Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda altılı masayı adeta tehdit etti.

Genel seçimlere az bir zaman kala muhalefette adaylık görüşmeleri sürerken HDP'den gelen açıklama bir anda gündeme oturmuştu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adayları ile seçime gideceklerini ve adayın en kısa zamanda açıklanacağını söylemişti.

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GÜNDEM HDP'li Pervin Buldan seçime kendi çıkaracakları adayla gireceklerini duyurdu: Yakın zamanda açıklayacağız

"ŞAMAR OĞLANI DEĞİLİZ"

Buldan bir kez daha konuya ilişkin konuştu.

Buldan altılı masaya tepki göstererek "HDP şamar oğlanı değildir. Kendi adayımızı çıkaracağız ve ikinci tura kalması için de büyük bir seferberlikle çalışacağız" dedi.

Buldan'ın konuya ilişkin sözleri şöyle:

"Vallahi kimse kusura bakmasın sevgili arkadaşlarım, HDP şamar oğlanı değildir ve hiçbir masanın yandaşı da değildir, olmayacaktır. Biz ittifaklarımızla, bileşenlerimizle kendi öz gücümüzle halkımızın desteğiyle ve halkımızın talebiyle kendi adayımızı çıkaracağız ve kendi adayımızın ikinci tura kalması için de büyük bir seferberlikle çalışacağız."