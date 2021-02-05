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ŞANLIURFA

Göbeklitepe'de esrarengiz metal blok yetkilileri harekete geçirdi - Şanlıurfa haberleri

Göbeklitepe'de esrarengiz metal blok yetkilileri harekete geçirdi

Tarihin sıfır noktası olarak adlandırılan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe yakınlarında bulunan metal blok yetkileri harekete geçirdi. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 45 santimetre uzunluğundaki metal bloku kimin yerleştirdiği araştırılıyor.

Haber Merkezi İHA
Olay yerine giden jandarma ekipleri çevrede önlem alarak uzman ekip çağırdı.
Olay yerine giden jandarma ekipleri çevrede önlem alarak uzman ekip çağırdı.

Şanlıurfa'daki olay, Haliliye ilçesi sınırları içerisinde yer alana 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre, köylüler, arazide üzerinde farklı bir alfabeye ait yazı olan metal bir blok gördü. Metal blokun ne olduğunu anlayamayan köylüler jandarmaya haber verdi.

İHA
Olay yerine giden jandarma ekipleri çevrede önlem alarak uzman ekip çağırdı.

Olay yerine giden jandarma ekipleri çevrede önlem alarak uzman ekip çağırdı. Metal blok üzerinde inceleme yapan İl Turizm Müdürlüğü ekipleri alfabenin Göktürk alfabesi olduğunu ve yazıda ise “Ay’ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak” yazıldığını belirledi.

İHA
Olay yerine giden jandarma ekipleri çevrede önlem alarak uzman ekip çağırdı.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 45 santimetre uzunluğundaki metal bloku kimin yerleştirdiği araştırılıyor.

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