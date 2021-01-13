Yeni Göbeklitepe müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin bu yıl 31 milyon turist sayısını, 23,3 milyar dolarlık da turizm gelirini aşmayı hedeflediğini söyledi. Bakan Ersoy, bakanlığının 2020 çalışmaları, 2021 planlamaları hakkında gazetelerin Ankara temsilcileri ile buluştu.

RAKİP ÜLKELERE GÖRE DAHA İYİYİZ

Türkiye’nin rakiplerine göre turizmde büyük bir başarı kaydettiğini ifade eden Ersoy, mart ayı itibariyle etkinliklerin başlayacağını duyurdu. Vaka sayılarındaki düşüşe göre doluluk oranlarının belirleneceğini bildiren Ersoy, Türkiye’nin turizm sektöründe rakip ülkelere göre daha iyi bir performansla sezonu kapattığını kaydetti. Türkiye’nin turizm konusunda en etkili ve yoğun reklam yapan ülke olduğunu açıklayan Ersoy, 2019 yılında hayata geçirilen Turizm Geliştirme Ajansı’nın dünyada bu işi en iyi yapan ajans olduğuna dikkat çekti.

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TURİZMDE V ÇIKIŞ

Turizmin 81 il’e yayılması için çalışmalarda sona yaklaşıldığına dikkat çeken Ersoy, alanında uzman bir ekibin görevi başında olduğunu kaydetti. Bu sene turizmde V çıkışı beklendiğini belirten Bakan Ersoy, “Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Türkiye kırmızı destinasyondan çıkıp güvenli konuma geliyor. Bu hafta itibariyle aşılama başlayacak. Mart ayında iki binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz, Nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz. 2019 rakamlarını 2021 de yakalama şansımız yok, bu sene 31 milyon turist sayısını, 23, 3 milyar doları geçeceğimizi umuyoruz. Bu yıl Tatara yılıydı 2021 yılında Patara yılına devam ediyoruz. Etkinliklerle Patara’yı ön plana çıkaracağız” dedi.

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SES GETİRECEK PROJE

Bakan Ersoy, “2018 yılında UNESCO listesine alınan Göbeklitepe’yle birlikte UNESCO dünya listesi varlık sayımızı 18’e çıkardık. Biz yeni Göbeklitepe’lere hazır olalım, projeyi çok büyütüyoruz, birkaç ay sonra siz detaylı açıklamayı yapacağız. Araştırmalar tamamlasın bölgede birkaç kazı daha yapacağız, muhtemelen Urfa bölgesi. Mısır Piramitleri neyse Urfa bölgesi bizim için oldukça değerli. 2021’de en etkili arkeolojik kazılar orda gerçekleşmiş olacak, zaten başladı. Dünyaya ses getiren projelerden biri olacağını düşünüyorum. Yine Malatya’daki Aslantepe miras kurulu toplantısına hazır hale getirildi. Muhtemelen 19’uncu miras listemiz olarak hayata geçer diye düşünüyorum” dedi.

AKM’nin yüzde 80’i tamamlandı

Dijital yapılan çalışmalara olan ilginin oldukça fazla olduğunu aktaran Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yüzde 80’inin tamamlandığını söyledi. AKM’nin 24 saat yaşayacak bir merkez olarak planlandığını ifade eden Ersoy, geçtiğimiz aylarda yeniden ziyarete açılan Galata Kulesi’nin Topkapı Sarayı’ndan daha çok ziyaretçisi olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, 30 bin 744 sanatçıya bu ay itibari ile sanatçı ödemelerinin başlayacağını da sözlerine ekledi.