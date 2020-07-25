Gökhan Özoğuz'dan güldüren paylaşım: Ayasofya Atatürk sayesinde ibadete açılmış

Danıştay 10. Dairesi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 24 Kasım 1934'te Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti. Büyük buluşma dün gerçekleşti ve Ayasofya Camii 86 yıl sonra cemaatine kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ayasofya'yı ibadete açtı. Binlerce kişinin katılımıyla Ayasofya içinde ve meydanlarda ilk cuma namazı kılındı. Büyük coşkunun yaşandığı tarihi gün dünya basınının da gündemine oturdu.

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Gökhan rahatsız oldu

Müslüman alemini sevince boğan bu durumu hazmedemeyenler de var. Onlardan birisi de Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz. Son dönemlerde muhalif paylaşımlar yapmasıyla gündeme gelen Özoğuz, Ayasofya'nın ibadete açılmasının Atatürk sayesinde olduğunu savundu. Twitter hesabından açıklama yapan müzisyen, "

Son dönem yanlış insanların ağzında anlamı kaybolduğu için vatan hainliğini nasıl olur bir kere daha tanımlayalım. O açılışta güya Atatürk'e iftiralarla uydurma vakfe söylentisiyle lanet edenler, Atatürk olmasaydı Ayasofya'yı rüyanızda görürdünüz." ifadelerini kullandı.

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Son dönem yanlış insanların ağzında anlamı kaybolduğu için, Vatan hainliği nasıl olur bir kere daha tanımlayalım .



O açılışta güya Atatürke iftiralarla uydurma vakfe söylentisiyle Lanet edenler, Atatürk olmasaydı Ayasofyayı rüyanızda görürdünüz.#LozanaİhanetVatanaİhanet https://t.co/mLfv8DZMk0 — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) July 25, 2020

Özoğuz'a kullanıcılardan gelen bazı tepkiler: