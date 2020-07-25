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Gündem Gökhan Özoğuzdan güldüren paylaşım Ayasofya Atatürk sayesinde ibadete açılmış
POLİTİKA

Gökhan Özoğuz'dan güldüren paylaşım: Ayasofya Atatürk sayesinde ibadete açılmış

İstanbul Karagümrük'teki dergaha gitmesi ve dine yönelmesiyle gündemde olan ancak son dönemlerde taraf değiştirerek muhalif paylaşımlar yaparak sık sık adından söz ettiren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Danıştay kararıyla yeniden cami statüsü alan Ayasofya'nın ibadete açılmasının Atatürk sayesinde olduğunu savundu. Twitter hesabından "Son dönem yanlış insanların ağzında anlamı kaybolduğu için vatan hainliğini nasıl olur bir kere daha tanımlayalım. O açılışta güya Atatürk'e iftiralarla uydurma vakfe söylentisiyle lanet edenler, Atatürk olmasaydı Ayasofya'yı rüyanızda görürdünüz." paylaşımını yapan Özoğuz'un sözleri büyük tepki topladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz

Danıştay 10. Dairesi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 24 Kasım 1934'te Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararını iptal etti. Büyük buluşma dün gerçekleşti ve Ayasofya Camii 86 yıl sonra cemaatine kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ayasofya'yı ibadete açtı. Binlerce kişinin katılımıyla Ayasofya içinde ve meydanlarda ilk cuma namazı kılındı. Büyük coşkunun yaşandığı tarihi gün dünya basınının da gündemine oturdu.

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Müslüman alemini sevince boğan bu durumu hazmedemeyenler de var. Onlardan birisi de Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz. Son dönemlerde muhalif paylaşımlar yapmasıyla gündeme gelen Özoğuz, Ayasofya'nın ibadete açılmasının Atatürk sayesinde olduğunu savundu. Twitter hesabından açıklama yapan müzisyen, "

Son dönem yanlış insanların ağzında anlamı kaybolduğu için vatan hainliğini nasıl olur bir kere daha tanımlayalım. O açılışta güya Atatürk'e iftiralarla uydurma vakfe söylentisiyle lanet edenler, Atatürk olmasaydı Ayasofya'yı rüyanızda görürdünüz." ifadelerini kullandı.

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Özoğuz'a kullanıcılardan gelen bazı tepkiler:

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