Google ‘dijital telif'e yeşil ışık: TBMM'de sunum yaptılar

Dijital Mecralar Komisyonu bugün saat 11.00’de Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Dijital Telif Yasası konusunun görüşüleceği toplantıya ilk kez Google da katıldı.





Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:





"28.Yasama döneminin 8. Toplantısını açıyorum. Bugün Türkiye’de tarihi günlerden biri. Google temsilcilerini komisyonumuzda misafir ediyoruz. Medya sektörünün ısrarla üzerinde durdukları dijital telif meselesini ele alacağız. Daha önce uzmanları ve tarafları dinleyerek çerçeveyi çizmeye çalıştık. Bugün de Google’ı bu düzeyde ilk kez dinlemiş olacağız. Emek hırsızlığı ve istismarının önüne geçilmesi için atılması noktasında beklenen adımlardan bir tanesi. Emek vererek üretilen içerik, bu bir haber olabilir, değer olabilir, eser olabilir, içeriğin izinsiz bir şekilde kullanılması kurumsal olarak yapıların reklam gelirlerinin azalması problem oluşturmaktadır.





Haberin Avrupa normlarında olduğu gibi telif içermesi gerekiyor. Google ve diğer arama motorları ile anlaşmaya, görüş birliğine varılmasını önemsiyoruz. Dijital meselesi gündeme geldiğinde bu sosyal medya gibi anlaşılıyor. Biz yapay zekayı, yapay zekanın oluşturacağı etkileri konuşmak yerine, ismini anmayacağım bir dijital mecrada paylaşılan içeriği konuşuyoruz.





Bahsettiğim mecra TikTok mecrasıdır. TikTok’u dinledik ama onlar isminin skandallar ile anılmasına devam etmektedir. 5 yaşındaki erkek kuzenine anlatamayacağım bir davranışa girerek videonun paylaşılması kabul edilemez. Bu toplumumuzda infial yaratmıştır. Kadının savunması skandala yeni bir boyut kazandırmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız konuya el atmıştır, kendilerine teşekkür ediyoruz.





Yapay zekayı daha fazla konuşmamız gerekiyor. Bu konuda bir komisyon kurulması gündemimizde. Dijital Mecralar Komisyonu olarak bu yaz yoğun çalışarak Türkiye’nin dijital değerler haritasını çıkarmak istiyoruz. Dijital mecraların kendi anayasalarını devletler ile yapması gerekmektedir. Biz özgürlüklerin sonuna kadar kullanılmasını savunmaktayız. Dijitalleşme meselesinin siyaset üstü bir mesele olduğunu, dijitale sahip olanın geleceğe sahip olacağını belirtmek isterim.





Google’dan üst düzey katılım





Google, Dijital Mecralar Komisyonundaki görüşmelere üst düzey yöneticileri ile katıldı. Google Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başkanı Tolga Sobacı liderliğinde Google Türkiye Avukatı Gönenç Gürkaynak ve Google Macaristan Temsilcisi ve Telif Yöneticisi Adrian Timar ile birçok uzman toplantıda hazır bulundu.





'Tüm paydaşlarımızla masaya oturmaya hazırız'





Sunumda konuşan Google Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Birimi Müdürü Duygu Yücesoy “Tüm paydaşlarımızla masaya oturmaya hazırız. Beklentileri anlayıp istişare yapmak için Türkiye’deki tüm paydaşlarla da oturup konuşmaya hazır olduğumuzu duyurmak istiyorum” dedi.





“Her düzenlemeye saygı duyacağız”





Google Reklamcılık ve Pazarlama Hükümetle İlişkiler Başkanı Tolga Sobacı da “Google olarak TBMM'nin yapacağı her düzenlemeye saygı duyuyor ve uyacağımızı belirtiyoruz"





Dünyadaki örnekleri anlatıldı





Google Telif Hakları Uzmanı Adrienn Timar ise telif düzelinlemesi olan ülkeler üzerinden örnekler verdi. Timar “Ülkelerin düzenleyeceği çerçeveleri farklı olabiliyor. Burada yayıncıların ihtiyaçların ne olduğunu belirlemek gerekiyor. Kanada ve Avusturya’da o ülkenin yayıncılarının beklentilerine ve yasalarına göre düzenlemeler oluyor.





Kanada ve Avusturalya’da farklı Avrupa’da farklı bir yasa düzenlendi. Küresel olarak dijital telif konusunda küresel bir düzenleme var ancak her ülkenin birbirinden farklı düzenlemeleri var.” dedi.





"Ne zaman arzu ederseniz koşarak geliriz"





Google Avukatı Gönenç Gürkaynak ise “AB’de düzenlemeler ile bu süreç götürüldü. Kanada ve Avustralya’da ise farklı bir süreç işletildi. Bizim için bu süreçlerin masaya yatırılması için komisyon kurulması önemli. Ne zaman arzu ederseniz koşarak geliriz.” dedi.





Hali hazırda Rekabet Kurulu tarafından Google aramaları ile ilgili de birçok soruşturmanın yürütüldüğünü belirten Gürkaynak bu soruşturmalar ile ilgili son durumu özetledi.





Yayman’dan ‘yasayı çıkaracağız’ vurgusu





Avukat Gürkaynak “Google ile telif süreci bazı ülkelerde serbest piyasa ekonomisinin bir yapısı olarak görüldüğü için pazarda bırakılıyor bazı ülkelerde ise açık düzenlemeler var. Google’a emrediliyor ve Google ona göre hareket ediyor. Yani Google her ülkedeki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor” diye konuştu.



