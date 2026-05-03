Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, görevden uzaklaştırılmıştı.