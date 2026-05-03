Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, görevden uzaklaştırılmıştı.
Uşak Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildiği bildirildi.
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, daha önce görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP'den ihraç edildiğini duyurdu.
Özkan Yalım,
"suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, icbar suretiyle irtikap ve rüşvet almak
” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı.
