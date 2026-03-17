Göreve koşarken can verdi: Ambulans kazasında acı kayıp

17:3817/03/2026, Salı
DHA
Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesinde meydana geldi.
Samsun’da vakaya giden ambulans ile fındık yüklü kamyon çarpıştı. Kazada ambulans şoförü Recep Sağıroğlu hayatını kaybederken, 2’si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde vakaya giden ambulans ile fındık yüklü kamyon çarpıştı. Kazada ambulans şoförü Recep Sağıroğlu öldü, 2’si sağlık çalışanı 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Vakaya giden Recep Sağıroğlu yönetimindeki 55 ATY 154 ambulans ile Cemal Ü. yönetimindeki 55 AHY 556 plakalı fındık yüklü kamyon çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada Recep Sağıroğlu ile sağlık çalışanları Tuğba A., Oğuzhan K. ve kamyon şoförü Cemal Üre yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Sağırolu, kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Samsun
#Çarşamba
#Kaza
