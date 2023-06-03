Görevi devredecek bakanlardan yeni kabineye tebrik mesajı: Hayırlı olsun

"Ülkemize ve aziz milletimize hizmet etme onurunu bizlere takdir eden Cumhurbaşkanı'mız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Tarım ve Orman Bakanı görevine getirilen çalışma arkadaşım sayın İbrahim Yumaklı'yı tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im ülkemize ve aziz milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin inşallah."