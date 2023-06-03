Görevi devredecek bakanlardan yeni kabineye tebrik mesajı: Hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.
Ekonomi yönetiminde görev alan bakanlar, sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanı Kabinesi'nin yeni üyelerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin açıklanan yeni kabinesinin millete hayırlı, uğurlu olmasını diledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yeni kabinenin ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni ettiği paylaşımında şunları kaydetti:
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin yeni kabinesinin hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı: