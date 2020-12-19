Gözaltına alınan eski CHP'li Başkan Aydar: Rüşvet almadım

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Turizm merkezi Kapadokya’da 305 kaçak yapı yıkılacak

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde kaçak yapı olduğu tespit edilen 305 yapı için yıkım kararı alındı. Nevşehir Valisi Kapadokya Alan Başkanı İnci Sezer Becel, "Kapadokya Alan sınırları içerisinde bizim en büyük servetimiz olan ve gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olan doğal alanı bozmaya yönelik, tehdit etmeye yönelik olan çirkin yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Tamamlanıncaya kadar da devam edeceğiz” dedi.