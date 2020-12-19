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ADANA

Gözaltına alınan eski CHP'li Başkan Aydar: Rüşvet almadım

Adana’da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP’li eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildiği esnada, "Ben rüşvet almadım. Almam da. Ben en namuslu müteahhitim" diyerek bağırdı.

Haber Merkezi İHA
Kadir Aydar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Kadir Aydar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan CHP’li eski Başkan Kadir Aydar’ın da bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Ceyhan Belediyesi ve Kadir Aydar’ında aralarında bulunduğu 23 kişinin evine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
GÜNDEM
Adana'nın Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet operasyonu

"Ben en namuslu müteahhitim"

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlı, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Aydar, bu sırada rüşvet almadım diyerek bağırarak, “Bana kimse rüşvet veremez. Ben rüşvet almadım. Almam da. Ben en namuslu müteahhitim” diyerek bağırdı.

Ceyhan'da rüşvet operasyonu: CHP'li başkan Kadir Aydar ve 22 kişi için gözaltı kararı
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Ceyhan'da rüşvet operasyonu: CHP'li başkan Kadir Aydar ve 22 kişi için gözaltı kararı
Adana'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Ceyhan İlçesi Belediyesine şafak vakti baskın düzenlendi. Rüşvet operasyonunda CHP'li Başkan Kadir Aydar'ın da bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan zanlılar. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna getirilmeye başlandı.


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