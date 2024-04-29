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Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinde: Ne konuşacaklar?

Bu hafta bir araya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinde masada hem iç hem de dış politika olacak. Yeni anayasa çalışmaları, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler görüşmede en önemli maddeler olacak.

10:58 - 29/04/2024 Pazartesi
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Recep Tayyip Erdoğan - Özgür Özel
Recep Tayyip Erdoğan - Özgür Özel
Siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
ile CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
'in görüşmesi ilk sırada...

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda bir araya geldi.


Kısa bir sohbet gerçekleştiren iki isim, yapılacak bir sonraki görüşme için randevulaştı.


Erdoğan-Özel görüşmesinin günü henüz netleşmezken ikilinin, bu hafta içerisinde bir araya gelmesi bekleniyor.


Yeni anayasa çalışmaları üzerinde durulacak


Merakla beklenen görüşmede ise konular netleşmeye başladı.


Görüşmede bu maddelerden ilk olarak yeni anayasa çalışmaları üzerinde durulacak.


Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Irak dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada birçok alandaki değişime dikkat çekerek “Buna ayak uydurmak için de Türkiye’nin eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup, yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda CHP’nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım.” demişti.


Özel'in çantasında neler var?


Özgür Özel'in ise anayasa dışında belediyelerin borçları, ekonomik gelişmeler ve emekli aylıkları, öğretmenler atamaları, mülakatın kaldırılması, AİHM kararları ve dış politikayla ilgili gelişmeleri de içeren geniş bir dosyayla görüşmeye gideceği belirtiliyor.



#Özgür Özel
#Recep Tayyip Erdoğan
#anayasa
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