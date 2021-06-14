Gözler Erdoğan-Biden buluşmasında: 45 dakikalık görüşme bir buçuk saat olarak revize edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi merakla bekleniyor. Görüşme Türkiye saati ile 18.00'da gerçekleşecek. Daha önce 45 dakika olarak planlanan görüşme, yapılan revize ile bir buçuk saat sürecek. Yeni yönetimle liderler düzeyinde yapılacak bu ilk yüz yüze görüşmede gündem ikili ilişkiler olacak.

Ankara-Washington hattındaki 4 sorunlu başlık da iki liderin görüşmesinde önemli yer tutacak.

S-400'ler konusunda yaşanan görüş ayrılığı, terör örgütü YPG/PKK'ya silah desteği, FETÖ elebaşının iadesi ve 1915 olayları ile ilgili ABD'nin tavrı…

Joe Biden ABD Başkanı olduktan sonra ilk yüz yüze görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çantasında bu dosyalar olacak.

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"ALTINI BİR KEZ DAHA ÇİZECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. Müttefiklerimizle birlikte ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz." dedi.

NATO'nun farklılaşan tehditler karşısında kendisini güncellerken yeni şartlara da uyum sağladığını belirten Erdoğan, "Bu süreçte güvenliğin bölünmezliği, dayanışma ve beraberlik başta olmak üzere ittifakın temelinde yer alan karar alma mekanizmalarından ve ilkelerden taviz verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Zirvede de inşallah bu hususları vurgulayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacakları görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamalarında "Temenni ederim ki bu görüşmelerimizi aynı hassasiyet içerisinde yaparak 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz." dedi.

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