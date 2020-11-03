Gözler Kabine Toplantısında: Masada İzmir depremi ve salgın tedbirleri var

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Külliye'deki Kabine'nin en önemli gündem maddesi İzmir'de meydana gelen deprem olacak. Felaketin ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarındaki son durumun yanı sıra, bölgede yeni konut inşası ve yardımlar konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.
- Depremin olduğu günden bu yana bölgede görev yapan bakanlar, mevcut durum ve bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili Kabine'ye bilgi verecek.
Kabinede koronavirüse karşı il bazlı olası yeni önlemler de ele alınacak. Buna göre koronavirüs tablosu Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda değerlendirilerek yeni bazı kısıtlamaların getirilebileceği konuşuluyor.
Libya ve Doğu Akdeniz de masada olacak
Ayrıca Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin yanı sıra Dağlık Karabağ’daki son durum da değerlendirilecek. Erdoğan’ın kabine toplantısında ekonomide yaşanan gelişmelerle ilgili brifing alması da bekleniyor.