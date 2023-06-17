Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi Zekeriye Cerit yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce sürdürülen istihbarat çalışmaları neticesinde, istihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri’nce iki ayrı operasyon düzenlendi.

İstanbul’da terör örgütüne ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün Türkmenistan’daki yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle sözde örgüt yöneticisi olmak suçlarından gri kategoride aranan Zekeriye Cerit yakalandı.

Şahsın, terör örgütünün Marmara Bölgesi’ndeki tüm finans ve para aklama trafiğinde yer aldığı ve önceki yıllarda da Trabzon ve Van’da örgütün finans yapılanmalarında görev aldığı tespit edildi.