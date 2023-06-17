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Gri kategoride aranan FETÖ yöneticisi Zekeriye Cerit yakalandı

Terör örgütüne ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün Yurtdışı yapılanması (Türkmenistan) içerisindeki faaliyetleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi olmak suçlarından gri kategoride aranan Zekeriye Cerit isimli şahıs yakalandı.

16:24 . 17/06/2023 Cumartesi
AA
Gri kategoride aranan Zekeriye Cerit.

Gri kategoride aranan Zekeriye Cerit.

FETÖ/PDY’nin sözde üst düzey mensuplarının, saklandıkları hücre evlerinden yurtdışına firar etme arayışında olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce sürdürülen istihbarat çalışmaları neticesinde, istihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri’nce iki ayrı operasyon düzenlendi.

Gri kategorideki terörist yakalandı


İstanbul’da terör örgütüne ait derneklerde örgüte ait paraların aklanması ve örgütün Türkmenistan’daki yapılanmasındaki faaliyetleri nedeniyle sözde örgüt yöneticisi olmak suçlarından gri kategoride aranan Zekeriye Cerit yakalandı.

Şahsın, terör örgütünün Marmara Bölgesi’ndeki tüm finans ve para aklama trafiğinde yer aldığı ve önceki yıllarda da Trabzon ve Van’da örgütün finans yapılanmalarında görev aldığı tespit edildi.



#FETÖ
#Zekeriye Cerit
#Gri Kategori
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