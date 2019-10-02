Gündem Gri Listeye bir çizik daha 300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Gri Liste'ye bir çizik daha: 300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
300 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi. (arşiv)
300 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi. (arşiv)

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 25 Eylül'de düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. İçişleri Bakanlığı, 3 teröristten birinin terörden arananlarda Gri Liste'de aranana terörist olduğunu açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

  • "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Baykan kırsalında 29.09.2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Berhem kod adlı Osman Ekinci olduğu tespit edildi. Söz konusu teröristin, 2017 yılında Siirt Baykan ilçesi kaymakamının aracına yönelik bombalı saldırı eylemi düzenleyen teröristler arasında olduğu belirlendi.

  • Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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