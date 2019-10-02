Gri Liste'ye bir çizik daha: 300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

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Geçitlerde yaya güvenliğini sağlamak ve devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbetle olduğunu göstermek amacıyla düzenlenen etkinliğe Bilecik Valisi Bilal Şentürk de katıldı. Etkinlikte bulunan Vali Şentürk'e 11 ER 742 plakalı ticari araç az kalsın çarpacaktı. Sürücü, valiyi son anda valiyi fark ederken Şentürk sürücüye eliyle dur işareti yaptı. Sürücü ile bir süre sohbet eden Vali, yaya önceliği hakkında uyarılarda bulundu.