Grok’un devreleri yandı zıvanadan çıktı

X platformunda (eski Twitter) faal olan Grok adlı yapay zekâ programında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (sav), Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren ifadelere erişim engeli geldi. Soruşturma kapsamında Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği, hakaret içeren cevaplara erişimin engellenmesine hükmetti. Mahkeme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gönderildiği, erişim sağlayıcıların en geç dört saat içinde bu kararı uygulamakla yükümlü olduğu bildirildi.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Hakimlik kararında ayrıca, sordukları sorular ile söz konusu içeriklerin üretiminde rol alan kişi veya kurumlara ilişkin bilgilerin, gerekirse adli mercilere iletilmek üzere tespit edilmesine hükmedildi. Grok platformunun tamamıyla erişime kapatılmasının söz konusu olmadığını belirten adli kaynaklar yalnızca hakaret içeriklerinin kaldırılması için X platformuna süre tanındığını söyledi.

X cephesinden yapılan açıklamada, uygunsuz içeriklerin kaldırılması için çalışmalar yürütüldüğü belirtilirken, Grok’un içerik üretmeden önce belirli filtrelemelere tabi tutulacağı ifade edildi.

DEZENFORMASYONA NEDEN OLABİLİR

Kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu gelişme, yapay zekanın ifade özgürlüğü, içerik denetimi ve hukuki sorumluluğu gibi pek çok başlığı yeniden tartışmaya açtı. Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, Grok’un diğer büyük dil modellerinden farklı olarak doğrudan sosyal medya platformu X’e entegre edilmesinin önemli riskler barındırdığını belirtti. Kırık, şu değerlendirmede bulundu: “Grok, anlık içeriklere erişebiliyor ve kullanıcılarla doğrudan etkileşim kurabiliyor. Bu durum onu pasif bir sohbet robotu değil, aktif bir dijital figür haline getiriyor. Ancak denetimsiz etkileşim, platformdaki bilgi kirliliğini artırabilir. Sansürsüzlük söylemi altında denetimsizlik yaşanırsa nefret söylemi ve dezenformasyon yayılabilir. Açık kaynak kodlu sistemler şeffaflık sağlasa da, kötü niyetli kişilerin bu yapıları manipüle etme riski vardır.”

SORUŞTURMA ŞİRKETLER ÜZERİNDEN

Avukat Kaan Bayramzade, Türkiye’deki mevcut hukuk sistemine göre yapay zekanın doğrudan sorumlu tutulamayacağını, ancak geliştirici şirketlerin ve platformların içerik filtreleme görevini ihmal etmeleri durumunda hukuki sorumluluk doğabileceğini belirtti. Bayramzade, “Avrupa ve Kuzey Amerika’da da benzer soruşturmalar daha önce başlatıldı, İtalya’da ChatGPT geçici olarak yasaklandı, Kanada’da veri gizliliği, ABD’de ise kullanıcı verisi ve yanlış bilgi üretimi nedeniyle OpenAI hakkında soruşturma açıldı. Yapay zekanın tüzel kişiliği bulunmadığı için bu tür soruşturmaların geliştirici şirketler ve platformlar üzerinden yürütülüyor” dedi.

Tüm dünya rahatsız

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen sohbet robotu Grok'un kullanıcılara hakaret içerikli yanıtlar vermesi tüm dünyada yankılanmaya devam ediyor. Grok'un küfürlü yanıtları sadece Türkiye'de değil küresel çapta da gündem oldu. Güney Afrika'daki çeşitli politik konularla ilgili uygunsuz paylaşımlar yapan Grok, benzer şekilde Hindistan'daki politikacılarla ilgili de hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Robot, Hindistanlı kullanıcılara yerel dilde küfür içeren cevaplar da verdi. Son olarak Nazi lideri Adolf Hitler'i öven paylaşımlar yapan Grok'un uygunsuz paylaşımlarının çoğalması üzerine geliştiricisi xAI, söz konusu paylaşımların incelendiğini ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.







