Grup toplantısında veda konuşması yapan Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu evladım Mansur Yavaş dostum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı görevini bırakacağını söyledi. Kılıçdaroğlu sözlerine,
"Kısa bir konuşma yapacağım. Huzur içinde yaşamanızı isterim. Dostluğun kadim olmasını isterim"
diyerek başladı.
"KÜRSÜYE VEDA ETMEK İÇİN BURADAYIM"
"KÜRSÜYE VEDA ETMEK İÇİN BURADAYIM"
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı'na veda kararını şöyle duyurdu:
"Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım. Grup kürsümüze veda etmek için bugün buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı ardına bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor."
"MERAL HANIM MERTTİR, ARADA ÜLKÜCÜ DAMARI TUTAR"
"MERAL HANIM MERTTİR, ARADA ÜLKÜCÜ DAMARI TUTAR"
Kılıçdaroğlu'nun, masadan kalkan ve 3 gün sonra geri dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili sözleri ise dikkati çekti:
"Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında kendisini tanımayan insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi hiç tanımamışsınız. Arada bir ülkücü damarı tutar, bunu da gayet iyi bilirim."
"İMAMOĞLU EVLADIM, MANSUR YAVAŞ DOSTUM"
"İMAMOĞLU EVLADIM, MANSUR YAVAŞ DOSTUM"
Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında ise şunları söyledi:
"Bu kürsüde söylemiştim ve tam karşımda oturuyordu. Evladım Ekrem İmamoğlu. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimizi kollayıp koruduğumuz, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş."
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
#CHP Grup Toplantısı
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