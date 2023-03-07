Grup toplantısında veda konuşması yapan Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu evladım Mansur Yavaş dostum

6 Mart Pazartesi günü cumhurbaşkanlığına adaylığı açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2017 yılında söylediği sözler tekrar gündem oldu. Kılıçdaroğlu, konuşmasında ısrarla parti genel başkanından cumhurbaşkanı olamayacağını belirterek, "Bir partinin genel başkanı nasıl tarafsız olur? Ben tarafsız mıyım? Velev ki seçildi, nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Ben nasıl namusum ve şerefim üzerine diyeceğim ki, 'tarafsız davranacağım.' Namus ve şeref kavramı bu toplum için çok değerlidir. Bu kadar ucuzladığını emin olun anlamakta zorluk çekiyorum. Partili birisinin adaylığını ahlaki açıdan da, vicdani olarak da doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.