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Gültekin Uysal Cumhur İttifakı'nın hedefini açıkladı: Sosyal medyada alay konusu oldu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhur İttifakı'nın tek bir hedefi var; Erdoğan'ın iktidarını devam ettirmek" ifadelerine yer verdi. Uysal alay konusu olan paylaşımını kısa tepkiler üzerine kısa sürede sildi.

16:48 . 14/03/2023 Salı
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

Altılı Masa'nın ortaklarından
Demokrat Parti
Genel Başkanı
Gültekin Uysal
'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Millet İttifakı ortaklarından Uysal, rakibi Cumhur İttifakı'na ilişkin ilginç bir analizde bulundu.

Kafa karıştıran değerlendirmenin altına kullanıcılardan çok sayıda yorum geldi.

Kısa bir süre sonra Uysal, alay konusu olan paylaşımını sildi.

Gültekin Uysal
İşte Uysal'ın tweetiyle ilgili yapılan bazı paylaşımlar:
#Demokrat Parti
#Gültekin Uysal
#Cumhur İttifakı
1 saat önce
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Gültekin Uysal Cumhur İttifakı'nın hedefini açıkladı: Sosyal medyada alay konusu oldu
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