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Güncel tarife 23 Mayıs'ta yürürlüğe girecek: Kayseri'de toplu taşımaya zam

Kayseri'de UKOME kararı sonucu şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerinde güncelleme gerçekleştirildi. Yeni tarifeye göre, tam bilet 16,50 TL, indirimli bilet 9,00 TL ve aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 250 TL olarak belirlendi. Yeni tarifelerin 23 Mayıs 2024 tarihinden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.

18:21 - 22/05/2024 Çarşamba
IHA
Kayseri'de toplu ulaşımda fiyatlar güncellendi.
Kayseri'de toplu ulaşımda fiyatlar güncellendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerinde güncelleme gerçekleştirildi.

Yeni tarife fiyatları açıklandı

Toplu ulaşımın ana gider kalemi olan akaryakıt, enerji, işçilik, bakım, yedek parça giderlerinde en son toplu ulaşım fiyat güncellemesi yapılan 2023 yılı Temmuz ayından sonra oluşan fiyat artışları sebebiyle, toplu ulaşım fiyat tarifelerinde güncelleme yapma gereği oluştu.

Yeni tarifeye göre, tam bilet 16,50 TL, indirimli bilet 9,00 TL ve aylık 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman bilet 250 TL olarak belirlendi.

İki ücretsiz aktarma uygulamasına devam edilecek

Yeni güncellenen fiyat tarifesinde tüm abonman kart uygulamalarına ve 80 dakika içerisinde şehir içi toplu taşıma araçları arasında 2 ücretsiz aktarma uygulamasına devam edeceği belirtildi.

İlçe toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve güncel tarifelerin 23 Mayıs 2024 tarihinden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.



#Toplu Taşıma
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#UKOME
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