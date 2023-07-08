Gündem maddesi tahıl koridoru ve esir mübadelesi olacak: Putin önümüzdeki ay Türkiye'ye gelecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
İki lider görüşme sonrası basın toplantısında bulundu. Ana gündem maddesi Ukrayna-Rusya savaşı olan basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki ay Türkiye'ye geleceğini söyledi.
Tahıl Koridoru Anlaşması mesajı: Süreyi iki yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız
Ukrayna-Rusya arasında esir mübadelesinin görüşmenin öncelikli maddesi olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın da ele alınacağını söyledi.
Anlaşmanın uzatılması adına iki ayda bir yapılan görüşmelere atıfta bulunan Erdoğan, "İki ayda bir değil hiç olmazsa üç ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de iki yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.