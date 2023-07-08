Gündem maddesi tahıl koridoru ve esir mübadelesi olacak: Putin önümüzdeki ay Türkiye'ye gelecek

Anlaşmanın uzatılması adına iki ayda bir yapılan görüşmelere atıfta bulunan Erdoğan, "İki ayda bir değil hiç olmazsa üç ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de iki yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.