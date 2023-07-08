|
Gündem

Gündem maddesi tahıl koridoru ve esir mübadelesi olacak: Putin önümüzdeki ay Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek ay Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı. Esir mübadelesinin gündemin öncelikli konularından olduğunu belirten Erdoğan, görüşmede Tahıl Koridoru Anlaşması'nı iki yıla çıkarmanın ele alınacağını da söyledi.

00:52 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

İki lider görüşme sonrası basın toplantısında bulundu. Ana gündem maddesi Ukrayna-Rusya savaşı olan basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki ay Türkiye'ye geleceğini söyledi.



Tahıl Koridoru Anlaşması mesajı: Süreyi iki yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız

Ukrayna-Rusya arasında esir mübadelesinin görüşmenin öncelikli maddesi olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın da ele alınacağını söyledi.

Anlaşmanın uzatılması adına iki ayda bir yapılan görüşmelere atıfta bulunan Erdoğan, "İki ayda bir değil hiç olmazsa üç ayda bir olması gibi beklentimiz var. Süreyi de iki yıla çıkarmak gibi gayretin içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yaptı: Adil bir barışın kaybedeni olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yaptı: Adil bir barışın kaybedeni olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Liderler görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik." diyen Erdoğan, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz." diyerek savaşın sonlandırılması çağrısını yaptı. Sözlerinin devamında "Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor." diyen Erdoğan, "1 yılda 33 milyon ton tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan anlaşmanın yeniden uzatılmasını temenni ediyorum." dedi. Zelenskiy ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış için yaptığı katkılara minnettar olduğunu vurgulayıp, "Türkiye, Barış Planı kapsamında liderlik rolünü üstlenmeye hazır. Karadeniz'de istikrarı sağlamamız lazım." dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Volodimir Zelenskiy
#Tahıl Koridoru Anlaşması
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek?