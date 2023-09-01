Gündem Tahıl Koridoru: Türkiye’yi takdir ediyoruz

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin Tahıl Anlaşması için yoğun bir çaba gösterdiğini belirterek “Rusya’nın taleplerini daha iyi anlamaya çalışan bir süreç var. İlk uygulama dönemindeki aksaklıkların bu dönemde olmaması için, daha kalıcı bir tahıl anlaşması için neler yapılabilir bununla ilgili yürütülen bir çalışma var.” ifadelerini kullandı. Lavrov ise , ‘Türkiye’nin dış politika yaklaşımını takdirle karşılıyoruz.’ dedi. Lavrov, “BM ile yapılan paket anlaşmadaki şartlarımız karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz.” dedi.

KARADENİZ İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki güven duygusunun iki ülke arasındaki ilişkilerin istikametini belirlemede kritik rol oynadığını belirten Fidan, “Gerek ikili gerek bölgesel konularda hayli yoğun istişarelerde bulunduk. Karadeniz Girişimi’nin canlandırılması gündemimizin üst sıralarında yer aldı. Girişimin hem küresel gıda güvenliği hem de Karadeniz bölgesinin istikrarı açısından kritik rolünü vurguladık.” ifadelerini kullandı.

ADİL BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ

Bakan Fidan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz.” diye konuştu. Daha kalıcı bir tahıl anlaşmasının nasıl devreye girilebileceğine dair çalışmalar olduğunu aktaran Fidan, bunun oldukça karmaşık ve zahmet gerektiren bir iş olduğuna dikkati çekti.

BM’den Lavrov’a mektup

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın yenilenmesi için somut adımların bulunduğu bir mektup gönderdiğini duyurdu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Guterres, hazırlanan öneride Rusya’nın girişime ilişkin şikayet ve taleplerini de göz önünde bulundurduklarını kaydetti.







