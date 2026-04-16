Güney Ege’de düğmeye basıldı: 21 düzensiz göçmen yakalandı

16:1616/04/2026, Perşembe
IHA
Bodrum’da 6’sı çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 6’sı çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında ortak bir çalışma yürüttü.

Kara üzerinde tespit edilen gruba yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu toplam 21 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.


#Muğla
#Bodrum
#düzensiz göçmen
