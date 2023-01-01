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POLİTİKA

Güney Kore'den Kuzey Kore talimatı: Mutlaka cezalandırın

Tansiyonun giderek yükseldiği Asya'da gerilimi tırmandıracak yeni bir gelişme yaşandı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, askeri yetkililere, "savaşa girmekten kaçınmama konusunda kesin kararlılıkla" Kuzey Kore'nin "provokasyonlarını mutlaka cezalandırma" talimatı verdiği belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Güney Koreden Kuzey Kore talimatı: Mutlaka cezalandırın
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Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney'in "su götürmez düşman" haline geldiği bir durumda yeni yılda ülkesinin nükleer cephanelik kapasitesinin "katlanarak" artırılmasını söylemesinin ardından, Yoon, Güney Kore Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kim Seung-kyum ve diğer komutanlarla görüştü.

Yoon'un Sözcüsü Lee Jae-myoung tarafından yapılan açıklamaya göre, Yoon komutanlara, "Ordumuz, savaşa girmekten kaçınmayarak kesin bir kararlılıkla her türlü düşman provokasyonunu kesinlikle cezalandırmalıdır." dedi.

Askeri birliklerin hazır olması gerektiğine değinen Yoon, Kuzey'in nükleer ve füze tehditlerinin yanı sıra asimetrik araçlar da dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanarak provokasyonlara devam edebileceği uyarısında bulundu.

Devlet Başkanı Yoon, Kuzey'in "her an" insansız hava aracı sızması gibi sürpriz provokasyonlar gerçekleştirebileceğini söyledi.

Yoon, Kuzey'in doğrudan bir provokasyon yapması halinde meşru müdafaa hakkı ışığında tereddüt edilmemesi ve güçlü şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore, 2022'de 90'ı aşkın füze fırlattı

Kuzey Kore, 2022'de önceki senelere göre bir yılda fırlattığından daha fazla sayıda füze ateşleyerek, Kore Yarımadası ve Doğu Asya'da tansiyonu yükseltti.

Doğu ve batı yönlerine çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yönetimi, kasım ayı başında sadece bir günde 23 füze ateşledi.

Pyongyang, 2023'ün ilk saatlerinde de balistik füze denemesi yapmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatılmıştı.

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