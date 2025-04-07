Meteorolojiden bazı illere kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan
na göre,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
- Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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