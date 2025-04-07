Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Baharda kar sürprizi: Edirne'de kar yağışı başladı

Baharda kar sürprizi: Edirne'de kar yağışı başladı

07:407/04/2025, Monday
DHA
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde beklenen kar yağışı başladı.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Trakya için yaptığı uyarının ardından, gece yarısından sonra Keşan'da yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla birlikte araçların ve çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, nisan ayında yağan karı balkon ve pencerelerinden cep telefonlarıyla görüntüleyerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hava sıcaklığının 3 derece olduğu ilçede, polis ekipleri de olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı.

Kar yağışı, Edirne'nin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.

Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.  

#Edirne
#Kar
#Trakya

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CHP Parti Meclisi'nde kimler var? PM'ye kimler girdi kimlerin üstü çizildi? Seçim tamamlandı 60 kişilik liste belli oldu