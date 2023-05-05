Güngören'de motosikleti çalamayınca parmak izlerini silip kaçtı 

Olay Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir motosikleti çalmaya çalışan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Önce motosikleti inceleyen kişi, motosikletin kilitli direksiyonunu kırmak için uzun süre uğraştı. Başarılı olamayınca, motosiklete binen şüpheli bu kez motosikleti hareket ettirmeyi denedi.

Ayağıyla direksiyona yüklenen şüpheli, motosikleti yere düşürdü. Motosikletin kilitli direksiyonunu yerde de açmak için dakikalarca uğraşan hırsızlık zanlısı başarılı olamayınca, motosikleti park edilen yere bıraktı.