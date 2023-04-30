|
Gündem

Bu da kürdanlı hırsız: Kameralara aldırış etmedi

Adana’da bir hırsızın önce dişini kürdanla karıştırıp sonra kebapçının önünde duran bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

09:45 . 30/04/2023 Pazar
IHA
Kameralara aldırış etmedi

Kameralara aldırış etmedi

Edinilen bilgiye göre, olay, 28 Nisan Cuma günü öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi kebapçının önünde duran bisikleti çalmak için gözüne kestirdi.
Kürdanla dişini karıştırdı. Önce bisikletin bulunduğu alana giden hırsız, burada kürdanla dişini karıştırıp vakit geçirdikten sonra bisiklete çalıp gözlerden uzaklaştı. Durumu fark eden kebapçı, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kaydını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.


#Adana
#hırsız
#güvenlik kamera
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.