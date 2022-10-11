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POLİTİKA

Hablemitoğlu suikastinde iddianame aşamasına gelindi: 'Azmettirici Fetullah Gülen' tespiti

Üzerinden 20 yıl geçen Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame aşamasına gelinirken şüpheliler arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen de bulunuyor. Savcılık tespitine göre Hablemitoğlu'nu öldüren "suç örgütü" ile FETÖ arasındaki bağlantıyı firari emekli Albay Levent Göktaş sağladı.

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Haber Merkezi AA
Hablemitoğlu suikastinde iddianame aşamasına gelindi: Azmettirici Fetullah Gülen tespiti
Fetullah Gülen

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikast soruşturmasının şüphelileri arasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen "azmettirici" sıfatıyla yer aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu sorumlusu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, iddianamenin yazım aşamasına geçildi.

Yazdığı kitap rahatsız etti

Buna göre o tarihlerde örgütün kamu kurumlarına sızdığına dikkat çeken ve buna dair "Köstebek" isimli kitabı yayına hazırlayan Hablemitoğlu, FETÖ'nün hedefi haline geldi.

Bu tespitin üzerine yoğunlaşan savcılık örgüt mensubu bir polisin, "Hablemitoğlu'nun çağrı kayıt detaylarının GSM şirketlerinden istendiğine" dair yazışmasını delil sayarak zaman aşımına az bir süre kala dosyayı yeniden raftan indirdi.

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Kırmızı bülten çıkarıldı

Soruşturmayı genişleten savcılık, o dönem Ukrayna'da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkardı.

MİT tarafından 27 Ocak'ta Türkiye'ye getirilen Bozkır, 8 Şubat'ta "suç örgütü üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin beyanları doğrultusunda harekete geçen savcılık, 8 Haziran'da emekli Albay Levent Göktaş, emekli Binbaşı Fikret Emek, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüpheliler Emek, Mumcuoğlu, Kamil Metin ve Memiş Aytekin tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı, adresinde bulunamayan Göktaş'ın ise firar ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer şüpheli ise daha önce "FETÖ üyeliği" ve "casusluk" suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı oldu.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Altaylı'nın, FETÖ'nün tepe yöneticisi ve Hablemitoğlu suikastının "azmettiricisi" Mustafa Özcan ile irtibatı belirlendi.

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Bağlantıyı Levent Göktaş sağladı

Tespitlere göre Hablemitoğlu'nu öldüren "suç örgütü" ile FETÖ arasındaki bağlantıyı ise firari Göktaş sağladı.

Bu kapsamda Mustafa Özcan ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen, "azmettirici" sıfatıyla suikast soruşturmasının şüphelileri arasında gösterildi.

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