​Hadsiz CHP’liye suç duyurusu: Partisi sahip çıktı

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir’in skandal açıklamaları yargıya taşındı. Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek “Bu ceberut adamı göndereceğiz” demiş ve “Bunların kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız” sözleriyle de AK Partilileri hedef almıştı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na Emir hakkında 100’ün üzerinde suç duyurusu yapıldı. AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman’ın suç duyurusu dilekçesinde Emir’in, alenen halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği, Cumhurbaşkanı’na, AK Parti teşkilat mensuplarına ve seçmenine hakaret ve tehditlerde bulunduğu belirtildi.

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4 FARKLI SUÇ DUYURUSU

Emir’in yaptığı konuşmanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği aktarılan dilekçede, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Cumhurbaşkanı’na hakaret, Hakaret ve Tehdit” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Suç duyurusunun ardından Hotaman, partililerle Batı Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Hotaman, Cemal Emir’in, kendi seçmeninin gözünü daha ilk günden boyamak adına, bir siyasi parti temsilcisine yakışmayacak nitelikte ifadelerle Cumhurbaşkanı’na ve kendileri gibi düşünmeyen, siyasi olarak kendilerini desteklemeyen insanlara hakaret ve tehditlerde bulunmasının, CHP ve yöneticilerinin topluma karşı besledikleri kin ve nefret duygularında geldikleri noktayı açıkça gözler önüne serdiğini ifade etti.

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AMACI YALANLARI UNUTTURMAK

Emir’in, karşılıklı yalanlamalar ve suçlamalarla geçirdikleri CHP’nin Etimesgut kongre sürecini unutturmak adına, haddini aşar ifadelerle gündem oluşturmaya çalıştığını belirten Hotaman, şunları söyledi:

“Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına, liderimiz ve genel başkanımıza ‘ceberut adam’ kelimesini kullanacak kadar seviyesiz, kendi siyasi düşüncesine sahip olmayanlar için ise ‘kökünü kazıyacağız’ gibi yakışıksız kelimeleri kullanacak kadar şirazesi kaymış bir siyasetçinin toplum nazarında kabul görmeyeceğini kendisine bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Sayın Başkan, unutma ki, ‘Korkutacağız, susturacağız, yıldıracağız ve hatta kökünü kazıyacağız’ dediğiniz insanlar bugüne kadar bu coğrafyada ülkeleri için Malazgirt’te, Sakarya’da, Çanakkale’de ve son olarak 15 Temmuz gecesi ülkenin her yerinde tanklara, mermilere gövdesini siper etmiş, şehit ve gazi olmuş insanlardır.”

TACİZCİLERİN TOPLANMA ALANI

“Siz ve sizin gibiler bu tarz ifadelerinizle ancak ve ancak özellikle son dönemde korkakların, yalancıların, tacizci ve tecavüzcülerin yegane toplanma alanı haline dönüşen kendi siyasi partinizin içindeki zavallı yönetici dostlarınızı ya da ‘Darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım’ dedikten sonra darbe girişiminde belediye başkanının evine saklanan yöneticilerinizi korkutabilirsiniz.”

CHP’den pişkin savunma

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir’in Nazi zihniyetini dışa vuran sözlerine destek verdi. Altay, Meclis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik Emir’in sözlerinin hatırlatılması üzerine şu cevabı verdi: “Biz, AK Parti Genel Başkanı ile münakaşa etmeyeceksek niye siyaset yapıyoruz? Biraz önce iyi yaptığı şeyleri de söyledim. Devlet, şefkat dağıtır. Devletin demokrasi dışı tutum ve davranışlarına karşı insanların laf etmesinden daha doğal bir şey yoktur. Cumhurbaşkanı kendisine ‘ceberrut’ denmesini istemiyorsa o da muhalefete ve kendisinden olmayanlara karşı daha nazik bir dil kullanacak.”

AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığı ve partililer, CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir hakkında, partisinin 3. Olağanüstü İlçe Kongresi’ndeki konuşmasında kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu. AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman, partililerle Batı Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Etimesgut’ta skandal bitmiyor

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarını ziyaretini eleştiren CHP Etimesgut İlçe Başkanı Onur Öktem görevden alınmış ve geçici olarak yerine Cemal Emir getirilmişti. 19 Eylül’de yapılan Etimesgut ilçe kongresinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun destek verdiği belirtilen Ali Güvenç ile yarışan Emir ilçe başkanlığına seçilmişti. Çağdaş Hukukçular Derneği ve İnsan Hakları Derneği’nde yöneticilik yapan Emir’i, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın desteklediği belirtiliyor.