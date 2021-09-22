CHP’li başkan Nazilere özendi​: Milletin kökünü kazıyacakmış

Millet iradesini yok sayan CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milleti tehdit etmeyi sürdürüyor. CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem de AK Partilileri tehdit edip hakaretlerde bulundu. Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek “Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız” dedi. Emir, konuşmasının devamında da AK Partilileri hedef alarak “Bunların kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız” ifadesini kullandı.

GÜNDEM Yalanla iktidar peşindeler

GÜNDEM Dine düşmanlıkları hiç bitmeyecek

ALÇAKÇA SÖZLER

CHP Etimesgut İlçe Örgütü 3. Olağanüstü Kongresi’nde ilçe başkanlığına yeniden seçilen Cemal Emir, yaptığı konuşmada halka nefret kustu. Emir, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milleti hedef aldı. Kendisini dinleyenlere “Atatürk’ün gelmesini beklemeyin. Gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız” diye seslenen CHP’li Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘ceberut’ dedi. Emir, “Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız. Bir daha onun gibi gelmesin diye bunların kökünü kazıyacağız” diye konuştu.

KORKUTACAĞIZ SUSTURACAĞIZ

Sözlerini “Buradan Etimesgut’tan ateşleyeceğiz. Artık kimler korkacaksa onlar korksun” diyerek sürdüren Emir, parti sloganlarının “Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız” olduğunu söyleyip AK Parti’ye oy veren milyonları hedef alarak “Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız” şeklinde konuştu.

GÜNDEM CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal paylaşım: Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum

Emir’in konuşması kongreye katılan partililer tarafından alkışlandı.

SİSTEMATİK NEFRET