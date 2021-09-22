CHP’li başkan Nazilere özendi​: Milletin kökünü kazıyacakmış

Millet iradesini yok sayan CHP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milleti tehdit etmeyi sürdürüyor. CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hem de AK Partilileri tehdit edip hakaretlerde bulundu. Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek “Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız” dedi. Emir, konuşmasının devamında da AK Partilileri hedef alarak “Bunların kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız” ifadesini kullandı.
ALÇAKÇA SÖZLER
- CHP Etimesgut İlçe Örgütü 3. Olağanüstü Kongresi’nde ilçe başkanlığına yeniden seçilen Cemal Emir, yaptığı konuşmada halka nefret kustu. Emir, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milleti hedef aldı. Kendisini dinleyenlere “Atatürk’ün gelmesini beklemeyin. Gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız” diye seslenen CHP’li Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘ceberut’ dedi. Emir, “Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız. Bir daha onun gibi gelmesin diye bunların kökünü kazıyacağız” diye konuştu.
KORKUTACAĞIZ SUSTURACAĞIZ
Sözlerini “Buradan Etimesgut’tan ateşleyeceğiz. Artık kimler korkacaksa onlar korksun” diyerek sürdüren Emir, parti sloganlarının “Korkmayacağız, yılmayacağız, susmayacağız” olduğunu söyleyip AK Parti’ye oy veren milyonları hedef alarak “Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız” şeklinde konuştu.
SİSTEMATİK NEFRET
- CHP’nin Nazileri örnek alan nefret siyaseti, her geçen gün dozunu artırıyor. CHP’li siyasiler, belediye başkanları ve milletvekilleri her fırsatta sistematik bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Partilileri tehdit edip İslam’a nefret kusuyor. Özellikle 2019 yerel seçimlerinden sonra CHP, kışkırtmalarını artırdı. Daha geçtiğimiz hafta Balıkesir’in kurtuluşunun 99’uncu yıl kutlamalarındaki gösteri kepazeliği CHP kafasının son icraatı oldu. Erdoğan için CHP’li vekiller Aykut Erdoğdu, “Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum” derken, Engin Özkoç ise “vatan haini” demişti.