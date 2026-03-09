Yeni Şafak
Hafıza'nın 114'üncü bölümü yayında: Bizi derin uykumuzdan kim uyandırdı?

22:109/03/2026, Pazartesi
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, gündeme dair gelişmeleri Hafıza'da ele alıyor.
Yeni Şafak’ın ilgiyle takip edilen programı Hafıza, 114'üncü bölümüyle izleyiciyle buluştu. Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak bu bölümde “Bizi bu derin uykumuzdan kim uyandırdı?” sorusunun izini sürerek dünya siyasetinin perde arkasını masaya yatırıyor.

Yeni Şafak’ın ilgiyle takip edilen programı Hafıza, 114. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, dünya siyasetinin perde arkasını, Batı düşüncesinin tarihsel köklerini ve günümüz küresel güç mücadelelerini masaya yatırıyor.

“Bizi bu derin uykumuzdan kim uyandırdı?” sorusunun izini süren Hafıza’nın yeni bölümünde; tarih, ideoloji ve güç ilişkileri üzerinden dünyanın yaşadığı büyük kırılmalar analiz edilirken, ABD Başkanı Donald Trump'a canlı yayında Beyaz Saray'da yapılan dua ayini ele alınıyor.

Hafıza'nın yeni bölümünü izlemek için:


