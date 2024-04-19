Hafıza'nın yeni bölümü yayında: Türk tarihini bile isteye değiştirdiler

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Hafıza'nın 84'üncü bölümünde "Türk tarihini bile isteye değiştirdiler" başlığını masaya yatırıyor.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın bu haftaki ana gündem maddesi 'Tarihin en büyük soykırımına uğrayan millet Türklerdir' başlığı oldu. Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Türkistan coğrafyası üzerinden Türklerin tarihteki devlet yönetimine değindi. Türklerin gittiği her yere medeniyet götürdüğünü ifade eden Kaynak, "Türkler gittikleri hiçbir yerde o ülkeyi, yerli halkı öldürüp elinden almadı." dedi. "İngilizler gittikleri her yerde Türklerle karşılaştı." ifadesiyle Türklerin geniş coğrafyaya yayıldığını ve merhamet düsturuyla ortaya koyduğu devlet yönetimi ile bu varlığını sürdürdüğünü de aktaran Kaynak; Hindistan'ın, Mısır'ın ve Çin'in Türkler çıktıktan sonra fakirleştiğini ve muhtaç duruma düştüğünü söyledi.
Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın 83'üncü bölümü yayınlandı. Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik'in "Osmanlı Devleti aynı anda üç cephede zafer kazandı" başlığını masaya yatırdığı programda Barbaros Hayrettin Paşa'nın Preveze Deniz Savaşı zaferine değinildi. Osmanlı donanmasının zarar görmeden Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasının bozguna uğramasının altında büyük bir medeniyetin çıktığını ifade eden Kaynak, Barbaros Hayrettin Paşa'nın istihareye yattığını ve gördüğü rüya sonrasında limandan çıktığını belirtti. Limandan çıktıktan sonra Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Doria'nın donanmasının arkasından esen rüzgarı gördüğünü ve leventlerine Ahzab suresinin dokuzuncu, Şura suresinin ise 33'üncü ayetlerine kağıtlara yazdırarak denize atmaları talimatı verdiğini ifade eden Kaynak, "Peşinden rüzgar duruyor. Kim Allah'ın ayetine karşı gelebilir. Kim Allah'a boyun eğmeyebilir. Rüzgar duruyor. Ve o rüzgar bizim arkamızdan gelmeye başlıyor. Tarih mucizelerle doludur. Gerçekten yolunda bulunanlara. Gerçekten boşu boşuna bir heves uğruna değil Hak için mücadele edenlere." dedi.
Hafıza bu hafta 74'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik, Türkiye düşmanlarına karşı ülkenin değerlerine sahip çıkılmasına ilişkin konuştu. Türkiye'de yaşanılıyorsa Türkiye'nin savunulması gerektiğini, eğer başka ülke savunulacaksa o kişinin söz konusu ülkeye gitmesi gerektiğini belirten Kaynak, "Bu ülkenin kendi değerlerine sahip insanlara ihtiyacı var." dedi.