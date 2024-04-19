Hafıza'nın yeni bölümü yayınlandı: Türk tarihini bile isteye değiştirdiler

Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza'nın 83'üncü bölümü yayınlandı. Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak ve Gazeteci Ersin Çelik'in "Osmanlı Devleti aynı anda üç cephede zafer kazandı" başlığını masaya yatırdığı programda Barbaros Hayrettin Paşa'nın Preveze Deniz Savaşı zaferine değinildi. Osmanlı donanmasının zarar görmeden Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasının bozguna uğramasının altında büyük bir medeniyetin çıktığını ifade eden Kaynak, Barbaros Hayrettin Paşa'nın istihareye yattığını ve gördüğü rüya sonrasında limandan çıktığını belirtti. Limandan çıktıktan sonra Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Doria'nın donanmasının arkasından esen rüzgarı gördüğünü ve leventlerine Ahzab suresinin dokuzuncu, Şura suresinin ise 33'üncü ayetlerine kağıtlara yazdırarak denize atmaları talimatı verdiğini ifade eden Kaynak, "Peşinden rüzgar duruyor. Kim Allah'ın ayetine karşı gelebilir. Kim Allah'a boyun eğmeyebilir. Rüzgar duruyor. Ve o rüzgar bizim arkamızdan gelmeye başlıyor. Tarih mucizelerle doludur. Gerçekten yolunda bulunanlara. Gerçekten boşu boşuna bir heves uğruna değil Hak için mücadele edenlere." dedi.