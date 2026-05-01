Hafta sonu plan yapacaklar dikkat: Yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

1/05/2026, Cuma
Meteoroloji, sıcaklık düşüşüyle birlikte zirai don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, hafta sonu hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hafta sonu yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava hakim olacak.

Hafta sonu hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağını belirten Macit, "Sıcaklık, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşecek. Çarşamba gününe kadar da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek" dedi.

Macit, hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece sıcaklıklarının da 1 ila 2 dereceye kadar gerileyeceği bilgisini vererek, hafta başından itibaren beklenen zirai don tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Yağışların yurt genelinde aralıklarla devam edeceğini söyleyen Macit, yağmur ve sağanağın güneyde gök gürültülü sağanak, kuzey kesimlerde sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde beklendiğini bildirdi.

Macit,
"Yağışların, yarın İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde Bitlis, Muş ve Van çevrelerinde, pazar günü ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun özellikle güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz"
dedi.

3 büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da yağışların hafta sonu devam edeceğini aktaran Abdullah Macit, sıcaklıkların en düşük 6 ila 7 derecelerde olacağını kaydetti.

Macit, Ankara'da yağışların yağmur şeklinde devam edeceğini, özellikle pazar ve pazartesi sabahları yer yer karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüleceğini ifade etti.

İzmir'de pazar günü yağış beklendiğini dile getiren Macit, sıcaklığın pazar günü 15 derece beklendiğini söyledi.



